کد خبر: 1382378
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تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴
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این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اعلام فهرستی از شامپوها، ماسک‌ها، کرم‌ها، روغن‌ها و سرم‌های مو و محصولات ماساژ سر فاقد مجوز، از شهروندان خواست از خرید و مصرف این فرآورده‌ها خودداری کنند.

جوان آنلاین: سازمان غذا و دارو اطلاع داد در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده، تعدادی از شامپوها، ماسک‌ها، کرم‌ها، روغن‌ها و سرم‌های مو و محصولات ماساژ سر فاقد مجوز‌های قانونی شناسایی شده‌اند.

شامپو (فاقد مجوز)

▫️ Loreal

▫️ Moluoge Oil

▫️ SUKIN (Deep Cleanse Shampoo)

▫️ DISAAR (Black Hair Shampoo / A Wash Black Shampoo)

شامپو AKSENTIDO پس از ارائه مدارک و مستندات موردنیاز و بررسی آنها، از فهرست محصولات فاقد مجوز‌های قانونی و تأییدیه‌های ایمنی خارج شده است.

ماسک و کرم مو (فاقد مجوز)

▫️ Pantene

▫️ Moluoge Oil

▫️ ECHOSLINE (Ki-Power Veg Mask)

▫️ RESTOREX (Hair Mask)

روغن و سرم مو (فاقد مجوز)

▫️ Pantene

▫️ Loreal

▫️ ARMAME (Keratin Argan Serum)

▫️ ENZO (Hair Serum)

▫️ LOSSOFF (Magic Complex)

روغن و سرم ماساژ سر (فاقد مجوز)

▫️ Max Lady (بادام، شترمرغ، جینسینگ)

سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز خودداری کرده و در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش کنند.

پایش و نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

برچسب ها: شامپو ، مواد آرایشی ، لوازم بهداشتی
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