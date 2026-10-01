با آغاز هفته انتظامی، طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی به مدت یک هفته اجرا می‌شود.

جوان آنلاین: سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، اظهار کرد: هفته انتظامی امسال را در عین حالی آغاز می‌کنیم که تعدادی از افسران و فرماندهان پلیس در جنگ با دشمن صهیونی به شهادت رسیدند و بخش اعظمی از اماکن و کلانتری‌های انتظامی مورد هجمه و تخریب دشمن قرار گرفت و در تمام این ایام لحظه‌ای خدمت‌رسانی به مردم تعطیل نگردید.

وی افزود: هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ از روز جمعه دهم مهرماه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» آغاز و تا پنجشنبه شانزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

منتظرالمهدی گفت: رونمایی از مجموعه‌ای از سامانه‌ها و طرح‌های هوشمند جدید، از خدمات غیرحضوری وظیفه عمومی و نوبت‌دهی مراکز تا سامانه‌های جدید راهور، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و سازمان اطلاعات فراجا انجام خواهد شد.

وی افزود: در پلیس آگاهی، بررسی ۳۶۰ درجه‌ای صحنه جرم و سامانه محیط‌شناسی، مسیر تازه‌ای برای استفاده از فناوری در کشف و بررسی جرایم ایجاد می‌کند.

سخنگوی فراجا گفت: در پلیس پیشگیری، نوبت‌دهی احکام قضایی و رسیدگی به اخبار فوریتی ۱۱۰ از طریق سامانه کاربردی «پلیس من» و در سازمان اطلاعات نیز سامانه سلاح و مهمات مکشوفه معرفی می‌شود.

وی افزود: در یگان‌های ویژه نیز از فناوری‌های جدیدی از جمله گلوله پرتابگر برای شکار پهپاد‌های اف‌پی‌وی رونمایی خواهد شد.

منتظرالمهدی گفت: هدف مشترک این طرح‌ها، ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش زمان انتظار مردم، افزایش سرعت رسیدگی، ثبت و رصد آنلاین تخلفات و استفاده بیشتر از فناوری برای ارتقای امنیت است.

وی افزود: در کنار این سامانه‌ها، «طرح حکاک» با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نرم‌افزار هوشمند سمیع، یعنی سامانه مدیریت یکپارچه عملیات و دیگر طرح‌های نوآورانه نیز معرفی خواهند شد.

سخنگوی فراجا گفت: اواسط هفته، نوبت به تجلیل از ایثار و صحت عمل کارکنان پلیس در «جشنواره صدرا» توسط بازرسی کل فراجا می‌رسد و از برترین‌های حوزه صحت عمل کارکنان تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در ادامه، ارتباط مستقیم مردم و مسئولان پلیس راهور در مرکز توجه قرار دارد و ساعت کاری مراکز تعویض پلاک و صدور گواهینامه نیز در سراسر کشور در این ایام افزایش پیدا می‌کند.

منتظرالمهدی گفت: یک خبر مهم هم برای رانندگان داریم. با آغاز هفته انتظامی، طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی به مدت یک هفته اجرا می‌شود؛ یعنی رانندگان در مدت اجرای طرح می‌توانند بدون پرداخت جریمه دیرکرد، نسبت به تسویه جرایم و خلافی خودرو اقدام کنند.

وی افزود: البته یک خبر هم در حوزه امنیت سایبری داریم. پلیس فتا از مرکز جدید امداد و فوریت‌های سایبری رونمایی خواهد کرد؛ مرکزی که با استفاده از هوش مصنوعی برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به گزارش‌ها و دغدغه‌های امنیتی شهروندان طراحی شده است.

سخنگوی فراجا گفت: هفته انتظامی ۱۴۰۵ روایت هفت روز حضور پلیس در کنار مردم است؛ حضوری برای خدمت، برای امنیت، برای آرامش و برای ساختن ایرانی سرافراز.