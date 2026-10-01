جوان آنلاین: سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همزمان با نمایش آثار، چهار کارگاه تخصصی را با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان سینما برگزار میکند.
به گزارش تسنیم، در این کارگاهها موضوعاتی همچون بازی جلوی دوربین، استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تولید، کارگردانی برای سینمای کودک و نوجوان و خلق شخصیت ماندگار در سینمای کودک مورد بررسی قرار میگیرد.
سیاوش چراغیپور نخستین کارگاه را با عنوان «بازی جلوی دوربین» روز یکشنبه ۱۲ مهرماه برگزار میکند.
روز دوشنبه ۱۳ مهرماه، امیررضا معتمدی در کارگاه «هوش مصنوعی در مسیر تولید» درباره کاربردهای این فناوری در فرآیند تولید سخن خواهد گفت.
«کارگردانی برای سینمای کودک و نوجوان» عنوان کارگاه آرش معیریان است که روز سهشنبه ۱۴ مهرماه برگزار میشود.
در آخرین روز این مجموعه نیز ایرج طهماسب کارگاه «خلق شخصیت ماندگار در سینمای کودک» را برگزار خواهد کرد. این کارگاه روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه برگزار میشود.
هر چهار کارگاه از ساعت ۱۷ در مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای اصفهان، بعد از شهرک شهید کشوری برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام در این کارگاهها میتوانند به سامانه جشنواره به نشانی portal.icff.ir مراجعه کنند.