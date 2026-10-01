جوان آنلاین: جان جابور نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران امروز در مراسم روز جهانی سالمند که با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیسجمهور، سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور و سید جواد حسینی دبیر شورای ملی سالمندان کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: شعار امسال روز جهانی سالمندان، «عمر بلند و با عزت: بازنگری ساختارها برای زندگی طولانیتر» یادآور یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری و بیانگر مسئولیتی مهم در برابر نسلهای کنونی و آینده است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: امروز انسانها بیش از هر زمان دیگری عمر میکنند. انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰، جمعیت افراد ۶۰ ساله و بالاتر در جهان به ۲.۱ میلیارد نفر برسد. جمهوری اسلامی ایران نیز همین گذار جمعیتی را با سرعتی قابلتوجه تجربه میکند.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران بیان کرد: این سالهای افزودهشده به طول زندگی یکی از بزرگترین دستاوردهای بشریت است، اما این سالهای بیشتر باید با سلامت، عزت، استقلال، امنیت، روابط معنادار و فرصت مشارکت در جامعه همراه باشد.
جابور ادامه داد: برای پاسخگویی به این تحول باید نظامهای خود را با درنظرگرفتن نیازهای افراد در تمامی مراحل زندگی بازنگری کنیم. نظامهای سلامت و حمایت اجتماعی، شهرها و جوامع، مسکن، حملونقل و فضاهای عمومی باید با نیازهای مردمی که طولانیتر زندگی میکنند، سازگار شوند. این نظامها همچنین باید تفاوتها و تنوع گسترده میان سالمندان را به رسمیت بشناسند و به نابرابریهایی توجه کنند که ممکن است در طول زندگی شکل گرفته و انباشته شده باشند.
وی ادامه داد: بزرگداشت امسال با نقطه میانی «دهه سالمندی سالم ملل متحد» که سازمان جهانی بهداشت هدایت جهانی آن را بر عهده دارد، همزمان شده است. این فرصت مناسبی است تا ضمن مرور پیشرفتهای حاصلشده، اقدامات خود را در چهار حوزه بههمپیوسته شتاب بخشیم: تغییر نگرش، احساس و رفتار جامعه نسبت به افزایش سن و سالمندی؛ ایجاد جوامع و محیطهایی که توانمندیهای سالمندان را تقویت میکنند؛ ارائه مراقبتهای یکپارچه و فردمحور و تضمین دسترسی به مراقبتهای طولانیمدت باکیفیت در زمان نیاز.
جابور عنوان کرد: سازمان جهانی بهداشت مفتخر است که جمهوری اسلامی ایران را در تبدیل این تعهدات به اقداماتی عملی حمایت میکند.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی همکاری ما، رویکرد «مراقبت یکپارچه برای سالمندان» یا ICOPE است. این رویکرد کمک میکند خدمات سلامت و مراقبت، از تمرکز صرف بر بیماریهای جداگانه فاصله گرفته و بهسوی مراقبتهایی هماهنگ، یکپارچه و فردمحور حرکت کنند؛ مراقبتهایی که هدف آنها حفظ ظرفیت ذاتی و توانایی عملکردی سالمندان است.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: ما از پیشرفتهایی که در این حوزه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان جهانی بهداشت حاصل شده است، استقبال میکنیم. سازمان جهانی بهداشت همچنان متعهد است تا از ادغام رویکرد ICOPE در برنامههای ملی ایران و تقویت همکاری میان بخشهای سلامت، رفاه و خدمات جامعهمحور حمایت کند.
وی بیان کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه نیز رویکرد مهم دیگری است که به سالمندان و افراد دارای معلولیت کمک میکند استقلال خود را حفظ کنند، در جامعه مشارکت داشته باشند و به حمایتهای مورد نیاز در مجاورت محل زندگی خود دسترسی پیدا کنند.
وی گفت: سازمان جهانی بهداشت به حمایت از شرکای ملی و محلی برای گسترش رویکردهای جامعهمحور در سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای مداخلات فراگیر ادامه خواهد داد تا زمینه دستیابی به پیامدهای عادلانهتر سلامت فراهم شود.
جابور بیان کرد: سازمان جهانی بهداشت همچنین از توسعه محیطهای دوستدار سالمند در ایران حمایت میکند. شهرها و جوامع دوستدار سالمند با بهبود محیطهای فیزیکی و اجتماعی و خدمات مورد نیاز، به افراد امکان میدهند همچنان به فعالیتهایی بپردازند که برایشان ارزشمند و معنادار است.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران متذکر شد: امیدواریم تجارب ایران در این زمینه بیشازپیش تقویت و مستند شوند؛ شهرهای بیشتری از کشور با شبکه جهانی شهرها و جوامع دوستدار سالمند سازمان جهانی بهداشت ارتباط برقرار کنند و در آینده، دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران نیز بهعنوان عضو همکار به این شبکه بپیوندد.
وی گفت: تحقق این امر فرصتهای ارزشمندی برای تبادل دانش، یادگیری از تجارب جهانی و معرفی دستاوردهای ایران در سطح بینالمللی فراهم خواهد کرد.
جابور تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت در تمامی این حوزهها متعهد است به حمایتهای فنی خود ادامه دهد؛ دسترسی به شواهد، رهنمودها و استانداردها را تسهیل کند؛ ظرفیتهای ملی و محلی را تقویت کند؛ از مستندسازی و بهاشتراکگذاری تجارب ایران حمایت کند؛ و نهادها و متخصصان ایرانی را به همتایان و شبکههای بینالمللی مرتبط سازد.
وی گفت: بااینحال، سیاستها و خدمات مربوط به سالمندان نباید بدون مشارکت خود آنان طراحی شوند. صدا، تجربه، خواستهها و نیازهای گوناگون سالمندان باید در کانون تصمیماتی قرار گیرد که بر زندگی آنان تأثیر میگذارد.
وی بیان کرد: در این روز جهانی، باید بار دیگر تأکید کنیم که طولانیتر شدن زندگی، صرفاً به معنای بیشتر شدن تعداد سالهای عمر نیست؛ بلکه باید به معنای افزودن سلامت، عزت، مشارکت و معنا به سالهای عمر باشد.
جابور افزود: سازمان جهانی بهداشت مشتاق است همکاری نزدیک خود را با دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، شرکای سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و مهمتر از همه، خود سالمندان ادامه دهد تا نظامها و جوامعی ایجاد شوند که در آنها همه افراد بتوانند دوران سالمندی را با سلامت، عزت و برخورداری از فرصتهای برابر سپری کنند.