دستگیری ۲ قاتل اعضای یک خانواده

جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی اعلام مفقودی اعضای یک خانواده از سوی یکی از بستگان آنها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

به گزارش مهر، کارآگاهان پس از حضور در منزل این خانواده و بررسی محل، پیکر بی‌جان چهار عضو خانواده شامل پدر ۵۱ ساله، مادر ۴۴ ساله، دختر ۶ ساله و پسر ۱۲ ساله را در انبار واقع در طبقه بالای ساختمان پیدا کردند.

بر اساس این اطلاعیه، سه نفر از قربانیان بر اثر اصابت ضربات چاقو و یک نفر نیز بر اثر خفگی جان خود را از دست داده بودند.

کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات تخصصی، دو متهم ۲۹ و ۳۵ ساله را که از اقوام نزدیک مقتولان بودند، شناسایی کردند.

این دو متهم پس از هماهنگی قضایی در یکی از شهرستان‌های استان که در آنجا مخفی شده بودند، دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

اعتراف به قتل چهار عضو خانواده

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، متهمان در تحقیقات اولیه به قتل هر چهار عضو این خانواده اعتراف کردند و انگیزه ارتکاب قتل را اختلافات شخصی عنوان کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.