حداد عادل: بدون اعتقاد و دینداری قانون هم اثر مطلوب ندارد

جوان آنلاین: غلامعلی حداد عادل روز پنجشنبه در سی و سومین اجلاس سراسری نماز در مشهد افزود: در حکومت دینی، تربیت اخلاقی با ایمان درونی و تربیت دینی و یقین همراه است و در اداره جامعه دینی اصل بر این است که مردم معتقد به خدا، خداشناس و خداترس باشند، اگر اینگونه باشد مرتکب گناه نمیشوند.
به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: اگر مردم مطیع خداوند باشند، احتیاج به زندان و دادگاه نخواهیم داشت.
حداد عادل با بیان اینکه همه ما باید به فکر ترویج اقامه نماز باشیم، افزود: به مدیریت با تدبیر و کارآمد در همه امور از جمله نماز نیاز داریم و باید در این زمینه اهتمام و توجه بیشتری داشته باشیم.
وی گفت: از ساخت نمازخانه حتی در قالب یک فضای ساده هم نباید غافل شد، متاسفانه برخی تفرجگاهها حتی یک نمازخانه نیز ندارند. در حکومت دینی، اهتمام به نماز یک امر اساسی است و تودههای مردم را در مسیر ایمان قرار میدهد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در موضوع حجاب هم اگر مردم معتقد به حجاب باشند، احتیاج به قانونگذاری در این مورد نیست و حجاب با وضع قانون سر و سامان نمیگیرد.
موج بازگشت به مساجد آغاز شده است
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز گفت: پیش از این مباحث زیادی در خصوص مساجد مورد غفلت قرار گرفته بود، اما اکنون بازگشت و توجه به مساجد و عمران و آبادانی ظاهری و باطنی آنها آغاز شده است.
حداد عادل
حجتالاسلام محمدجواد علیاکبری افزود: حدود سه سال است که قرارگاهی برای مسجد ایجاد شده که در قالب قرارگاه مرکزی، استانی و شهرستانی فعالیت میکند.
وی ادامه داد: سامانه مرکزی مربوط به مساجد هم تشکیل شده که بیش از ۷۵ هزار مسجد در آن ثبت شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: از این تعداد حدود ۱۰ هزار مسجد برای کنشگری اجتماعی و اقدام و امداد اجتماعی آماده شدهاند.
وی اظهار کرد: باید به تدریج همه مساجد در امور کنشگری و اقدام اجتماعی حضور یابند و به صورت مؤثر در حوزههای مختلف به کنشگر و فعال تبدیل شوند.
سی و سومین اجلاس سراسری نماز صبح امروز در تالار قدس حرم رضوی با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز شد و تا عصر امروز ادامه دارد.