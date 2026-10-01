جوان آنلاین: علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: اعضای یک شبکه قاچاق دارو که از طریق خارج کردن دارو از شبکه توزیع، اقدام به قاچاق آن به یکی از کشور‌های همسایه می‌کردند، شناسایی و دستگیر شده و در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

به گزارش تسنیم، وی با تشریح جزئیات بیشتری از پرونده اظهار داشت: در این پرونده تاکنون ۴ متهم شناسایی و تفهیم اتهام شده‌اند و متهم ردیف اول این پرونده یک خانم از اتباع یکی از کشور‌های همسایه است که مقادیری داروی قاچاق و خارج از شبکه از وی کشف شده و تحقیقات از افراد مرتبط با وی ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مشارالی‌ها با اشخاص متعددی در ارتباط بوده و یکی از شگرد‌های آنان برای خرید دارو‌های خاص ضد سرطان، خرید کارت ملی اشخاص و هماهنگی با پزشکان، جهت اخذ نسخه بود. وی همچنین با یک داروخانه که اقلام دارویی را خارج از شبکه و به صورت عمده می‌فروخت، مرتبط بود.

دادستان تهران با بیان اینکه متهمان پرونده دارو‌های خارج از شبکه را از طریق یک باربری به یکی از شهرستان‌های مرزی و از آنجا به یکی از کشور‌های همسایه قاچاق می‌کردند؛ تصریح کرد: از باربری مرتبط با این شبکه مقادیر زیادی دارو به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف و مالک باربری دستگیر وجهت تحقیقات در اختیار ضابط قضایی قرار گرفت.