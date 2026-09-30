کد خبر: 1382249
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۹
جامعه » اخبار كلی

آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان مهار شد

3 فرماندار تایباد گفت: آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان با همکاری آتش‌نشانان این شهرستان مهار شد.

جوان آنلاین: حسین جمشیدی دقایقی پیش با حضور در محل حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: چهار دستگاه خودروی آتش نشانی به همراه نیرو‌های امداد و نجات برای مهار این آتش سوزی به اسلام قلعه اعزام شدند.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: هم اکنون نیروی‌های آتش نشانی در شهرستان‌های خواف، فریمان، تربت جام و مشهد برای کمک به اطفای این آتش سوزی در آماده باش کامل هستند.

فرماندار تایباد ادامه داد: علت این حریق طبق بررسی‌های اولیه آتش سوزی یک تانکر حامل سوخت بوده است که بر اساس مشاهدات میدانی رانندگان و آتش نشانان ایرانی، دراین حادثه حدود ۲۰ دستگاه کامیون حمل ونقل دچار حریق شدند.

وی خاطر نشان کرد: با همکاری دستگاه‌های امدادی به منظور جلوگیری از سرایت آتش سوزی به اطراف، تمامی محوطه آتش سوزی اطفای حریق شده است و آتش نشانان در حال لکه گیری هستند.

جمشیدی گفت: هم اکنون نیرو‌های مرزبانی، هلال احمر و پایانه‌های مرزی دوغارون و گمرگ در آماده باش کامل هستند.

پایانه مرزی و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

مرز دوغارون در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شهر هرات و پنج کیلومتری گمرک اسلام قلعه افغانستان قرار دارد.

خراسان رضوی از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد است.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

برچسب ها: آتش سوزی ، گمرک ، تایباد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

پول حقیقی به بورس برگشت

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

سربازی را با مهارت‌آموزی پیوند بزنیم

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار