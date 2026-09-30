جوان آنلاین: حسین جمشیدی دقایقی پیش با حضور در محل حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: چهار دستگاه خودروی آتش نشانی به همراه نیرو‌های امداد و نجات برای مهار این آتش سوزی به اسلام قلعه اعزام شدند.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: هم اکنون نیروی‌های آتش نشانی در شهرستان‌های خواف، فریمان، تربت جام و مشهد برای کمک به اطفای این آتش سوزی در آماده باش کامل هستند.

فرماندار تایباد ادامه داد: علت این حریق طبق بررسی‌های اولیه آتش سوزی یک تانکر حامل سوخت بوده است که بر اساس مشاهدات میدانی رانندگان و آتش نشانان ایرانی، دراین حادثه حدود ۲۰ دستگاه کامیون حمل ونقل دچار حریق شدند.

وی خاطر نشان کرد: با همکاری دستگاه‌های امدادی به منظور جلوگیری از سرایت آتش سوزی به اطراف، تمامی محوطه آتش سوزی اطفای حریق شده است و آتش نشانان در حال لکه گیری هستند.

جمشیدی گفت: هم اکنون نیرو‌های مرزبانی، هلال احمر و پایانه‌های مرزی دوغارون و گمرگ در آماده باش کامل هستند.

پایانه مرزی و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

مرز دوغارون در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شهر هرات و پنج کیلومتری گمرک اسلام قلعه افغانستان قرار دارد.

خراسان رضوی از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد است.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.