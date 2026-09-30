پایان همکاری با نتفلیکس پس از ۱۳ سال

دیوید فینچر از قرارداد نتفلیکس خارج میشود و به همکاری ۱۳ ساله خود پایان میدهد.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، در حالی که قرارداد فعلی دیوید فینچر سال آینده به پایان میرسد، وی قصد ندارد قرارداد خود را با نتفلیکس تمدید کند. این نقطه عطفی در رابطه طولانی او با این کمپانی آنلاین است.
حالا سؤال این است که او کجا میرود؟ پارامونت؟ برادران وارنر؟ یا اپل؟
فینچر بیش از هر فرد خلاق دیگری به همکاری با نتفلیکس ادامه داد و کارش را از کارگردانی و تهیهکنندگی اجرایی «خانه پوشالی» در سال ۲۰۱۳ شروع کرد.
در ماه آگوست (مرداد) وقتی خبر لغو ساخت «بازی مرکب: امریکا» منتشر شد، روشن بود که کنار گذاشتن این سریال تصمیم فینچر نبود، بلکه تصمیم نتفلیکس بود، زیرا اولویتهای این شرکت برای این فرنچایز تغییر کرده بود. از همان زمان روشن شد که ادامه کار فینچر با نتفلیکس سخت شده است.
این در حالی است که فینچر در مصاحبهای با لوموند در سال ۲۰۲۴ با باور تمام به این نتیجه رسیده بود که نتفلیکس بهترین مکان در هالیوود برای ساخت فیلم است و این منطقی بود. فیلمهای او گران هستند و نتفلیکس به او اجازه ساخت آنها را داد: «منک»، «قاتل»، «شکارچی ذهن». کار این همکاری به آنجا رسیده بود که تیری فرمو، رئیس جشنواره کن، حتی گفت فینچر به دلیل این توافق با نتفلیکس سینما را ترک کرده است.
حالا در حالی که فیلم «ماجراجوییهای بیشتر کلیف بوث» با فیلمنامه تارانتینو قرار است ۲۵ نوامبر در آیمکس اکران شود، اگر شایعه مبنی بر اینکه نتفلیکس از ۲۰۰ میلیون دلاری که برای این فیلم خرج کرده راضی نیست، این جدایی منطقیتر هم میشود.
اگر این اتفاق رخ دهد، به این معنی است که پروژههای در حال شکلگیری فینچر در نتفلیکس، از جمله سریال پیشدرآمد «محله چینیها» به نویسندگی رابرت تاون و فیلم نئو وسترن «Bitterroot»، کنار گذاشته میشوند. همین امر در مورد سریال «شکارچی ذهن» نیز صدق میکند، که برخی از طرفدارانش امیدوار بودند روزی فصل سوم آن ساخته شود.
از سال ۲۰۱۳، دیوید فینچر - فیلمساز تحسینشده خالق آثار کلاسیکی از جمله «باشگاه مشتزنی» و «دختر گمشده» - نتفلیکس را به کانون اصلی فعالیت حرفهای خود تبدیل کرد.