کد خبر: 1382225
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱
جامعه » اخبار كلی

جای خالی «تورم صفر» در میوه وتره‌بار میادین

کاهش سود بازرگانی در چند فروشگاه شهروند و عرضه مستقیم کالا برای اجرای طرح «تورم صفر»، این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می‌توان همین کار را در میادین میوه و تره‌بار هم انجام داد؟!
مهسا گربندی

جوان آنلاین: گاهی فاصله میان دو قیمت، فقط چند قدم است؛ در یک سو، بساط وانتی در گوشه خیابان و در سوی دیگر، میدان میوه و تره‌بار. محصول یکی است، اما قیمت گاه تفاوت چشمگیری دارد، تفاوتی که برای خرید چند کیلو میوه شاید در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما وقتی پای خرید روزانه یک خانواده به میان می‌آید، دیگر عدد کوچکی نیست. برای نمونه، فروشندگان وانتی در برخی نقاط شهر خربزه مشهدی را کیلویی ۲۰ هزار تومان عرضه می‌کنند، در حالی که قیمت همین محصول (با همان کیفیت) در برخی میادین میوه و تره‌بار به حدود ۴۶ هزار تومان می‌رسد. درباره سیب دو رنگ نیز در شرق تهران، قیمت حدود ۸۰ هزار تومان در میان برخی فروشندگان سیار در مقابل حدود ۱۶۰ هزار تومان در برخی میادین گزارش می‌شود، یعنی فاصله‌ای که در این نمونه به دو برابر می‌رسد. البته قیمت یک محصول می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند کیفیت، درجه‌بندی، محل عرضه، زمان خرید، هزینه نگهداری و شرایط بازار تغییر کند و مقایسه دو قیمت، بدون در نظر گرفتن این عوامل، به تنهایی نمی‌تواند تصویری کامل از بازار به دست دهد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عمدتاً قیمت میوه در وانتی‌ها کمتر از قیمت همان محصول مشابه در میادین تره‌بار است. گاه فاصله قیمتی آن‌قدر قابل توجه است که نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت، به‌ویژه وقتی بخش مهمی از خرید روزانه خانوار‌ها از همین بازار انجام شود. 
‌فروشندگان میادین در توضیح تفاوت قیمت‌ها، به هزینه‌های مختلفی اشاره می‌کنند. مثلاً می‌گویند بخش قابل توجهی از هزینه‌ای که برای فعالیت در میدان پرداخت می‌شود، به کرایه‌های چندصد میلیونی و هزینه‌های مربوط به محل عرضه برمی‌گردد. 

 مسیری برای کاهش قیمت کالا‌ها
از اول این هفته، شهردار تهران از اجرای طرحی برای کاهش قیمت برخی کالا‌ها خبر داده است. به گفته او، فروشگاه‌های شهروند از روز شنبه ۵۰درصد از سود بازرگانی خود را کاهش داده‌اند و عرضه ۱۰ قلم کالا با قیمت ۵ تا ۴۵ درصد پایین‌تر از بازار و دو قلم کالا با قیمت اعلام‌شده از سوی مراجع مربوطه، تا شب عید ادامه خواهد داشت. قرار است از ماه آینده نیز مرغ، رب و پنیر به این اقلام اضافه شود. شهرداری همچنین اعلام کرده که از ۱۵ مهرماه در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲، تولیدات استان‌های مختلف کشور بدون واسطه عرضه خواهد شد، مسیری که در صورت اجرای مناسب، می‌تواند بخشی از هزینه‌های زنجیره توزیع را کاهش دهد. 
‌اما رویکرد طرح تورم صفر می‌تواند در میوه و تره‌بار میادین شهرداری نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر کاهش یک بخش از هزینه‌های زنجیره عرضه بتواند قیمت نهایی برخی کالا‌ها را پایین بیاورد، کاهش هزینه‌هایی که در مسیر رسیدن میوه از عمده‌فروش به غرفه و سپس به دست مصرف‌کننده ایجاد می‌شود نیز می‌تواند بخشی از راه‌حل کاهش قیمت‌ها در این میادین باشد. 
پرواضح است که اگر ساز و کاری برای کاهش یا مدیریت هزینه‌های ثابت و کرایه‌های مرتبط با عرضه تعریف شود، بدون آنکه کیفیت، اشتغال فروشندگان یا دسترسی شهروندان به میادین تحت تأثیر قرار گیرد، بخشی از این کاهش هزینه می‌تواند در قیمت نهایی محصول برای مصرف‌کننده دیده شود. بی‌تردید می‌توان تجربه میادین تره‌بار را نیز از همین زاویه بررسی کرد، البته نه صرفاً با هدف پایین آوردن یک عدد روی تابلو، بلکه با این نگاه که کدام بخش از مسیر رسیدن محصول به سفره مردم را می‌توان کم‌هزینه‌تر کرد. شهرداری از درآمد مترو و اتوبوسرانی گذشته است اگر بتواند از درآمد کلان غرفه‌ها در میادین کم کند تا به جیب مردم برود چرا که نه!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کالای اساسی ، قیمت ، تورم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

پول حقیقی به بورس برگشت

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

سربازی را با مهارت‌آموزی پیوند بزنیم

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار