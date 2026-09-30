تعلیق فعالیت ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ حادثه مرگبار اتوبوسی

جوان آنلاین: رئیس پلیس‌راه راهور فراجا از تعلیق فعالیت دو شرکت مسافربری پس از بررسی کارشناسی دو حادثه مرگبار اتوبوسی در استان‌های مرکزی و خراسان جنوبی خبر داد و گفت: مقصران این حوادث برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش «جوان»، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس‌راه راهور فراجا، با اشاره به دو حادثه مرگبار اتوبوسی در استان مرکزی و محور سربیشه خراسان جنوبی گفت: حفظ جان و سلامت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه تخلف، قصور و سهل‌انگاری که جان مسافران را به خطر بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی درباره نتایج بررسی کارشناسی حادثه واژگونی اتوبوس در آزادراه همدان ـ ساوه اظهار کرد: پس از وقوع حادثه، تیم تخصصی کارشناسان پلیس راه در محل حاضر شدند و با بررسی شرایط مسیر، وضعیت اتوبوس و عملکرد عوامل دخیل، سه مورد قصور و مسئولیت را در وقوع این حادثه احراز کردند.

۳ عامل در واژگونی مرگبار

سرهنگ محبی نخستین عامل را متوجه راننده اتوبوس دانست و گفت: بی‌مبالاتی راننده در نتیجه ارتکاب تخلفات و انجام حرکات مخاطره‌آمیز، موجب شد وی کنترل اتوبوس را از دست بدهد و خودرو پس از خروج از مسیر اصلی واژگون شود. در این حادثه ۱۱ نفر از سرنشینان جان باختند و ۲۴ نفر نیز مصدوم شدند. وی افزود: دومین قصور متوجه شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه بود. بررسی‌ها نشان داد این شرکت در زمینه ایمن‌سازی مسیر و به‌ویژه تأمین و استقرار حفاظ کناری راه، مرتکب بی‌احتیاطی شده و این نقص در شدت پیامد‌های حادثه مؤثر بوده است.

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا، سومین قصور را متوجه مدیر شرکت حمل‌ونقل مسافری دانست و گفت: صدور صورت‌وضعیت مسافری بدون احراز کامل سلامت جسمی و روانی راننده از دیگر موارد احراز شده در این پرونده بود.

۳ قصور در حادثه خراسان جنوبی

سرهنگ محبی در ادامه به حادثه دوم در محور سربیشه خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: علت تامه این حادثه نیز بی‌احتیاطی راننده اتوبوس به دلیل عدم توجه به جلو اعلام شده است. وی افزود: در این حادثه اتوبوس واژگون نشده بود و پس از تصادف روی سطح آسفالت متوقف شد، اما به دنبال وقوع حریق، سرنشینان برای دور شدن از آتش به قسمت عقب اتوبوس رفتند و متأسفانه بر اثر گسترش آتش جان خود را از دست دادند. به گفته رئیس پلیس‌راه، علاوه بر قصور راننده، دو مورد قصور دیگر نیز در بررسی‌ها احراز شد؛ نخست، نظارت ناکافی شرکت مسافربری بر سلامت فنی اتوبوس پیش از حرکت و دوم، قصور مالک اتوبوس به دلیل تغییر در باک استاندارد یا تعبیه باک غیرمجاز.

تعلیق ۲ شرکت مسافربری

سرهنگ محبی با اشاره به برخورد فوری پلیس با شرکت‌های متخلف گفت: پس از وقوع این دو حادثه و احراز تخلفات و قصور مؤثر، فعالیت دو شرکت مسافربری متخلف به حالت تعلیق درآمد و این شرکت‌ها تا تعیین تکلیف نهایی، اجازه ادامه فعالیت و صدور صورت‌وضعیت مسافری را ندارند.

وی افزود: پرونده این دو شرکت برای تعیین میزان و مدت محرومیت از فعالیت، در کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بررسی خواهد شد. همچنین مقصران این دو حادثه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.