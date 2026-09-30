مرد تاجر: همسرم را کشتم و به چاه انداختم

جوان آنلاین: مرد تاجر پس از ۱۸ ماه به قتل همسرش اعتراف کرد و مأموران جسد مقتول را از عمق چاه ۲۵ متری ویلای شمال کشف کردند.
روز سوم مهرماه، مرد میانسالی به اداره پلیس تهران مراجعه کرد و در اظهاراتی هولناک گفت: «۱۸ ماه قبل همسرم را در ویلایمان در یکی از شهرهای شمالی به قتل رساندم و حالا تصمیم گرفتهام راز این جنایت را فاش کنم.»
لاتاری مرگبار
او در توضیح گفت: «من تاجرم و سالهاست در زمینه مواد غذایی فعالیت دارم و همراه همسرم و سه فرزندمان زندگی خوبی داشتیم، اما حدود یک سال قبل از حادثه، زمانی که همسرم در لاتاری امریکا برنده شد، شرایط زندگیمان تغییر کرد. او شور و شوق زیادی برای رفتن به امریکا داشت و میخواست پس از انجام کارهایش، حتی فرزندانمان را نیز با خود ببرد.»
متهم ادامه داد: «من علاقهای به مهاجرت نداشتم. کسبوکارم در ایران بود و ترجیح میدادم همینجا زندگی کنم. بارها با همسرم صحبت و تلاش کردم او را از این تصمیم منصرف کنم، اما موفق نشدم. حدود ۱۸ ماه قبل برای هواخوری همراه همسرم به ویلایمان در شمال رفتیم. تصور میکردم در آنجا فرصت بیشتری داشته باشیم تا درباره این موضوع صحبت کنیم و شاید بتوانیم به تفاهم برسیم، اما صحبتهایمان به درگیری کشید.
در جریان درگیری او را هل دادم. همسرم تعادلش را از دست داد و سرش به سنگ آشپزخانه برخورد و فوت کرد. از ترس چاهی حفر کردم و جسد را در آن دفن کردم. پس از بازگشت به تهران، به فرزندانم گفتم مادرشان گم شده یا شاید خودش به تنهایی به خارج از کشور رفته است. ۱۸ ماه این ماجرا را پنهان و وانمود کردم از سرنوشت همسرم اطلاعی ندارم، اما عذابوجدان رهایم نمیکرد تا اینکه تصمیم گرفتم خودم به پلیس مراجعه کنم و حقیقت را بگویم.»
کشف جسد در عمق ۲۵ متری
با ثبت اظهارات این مرد، موضوع به بازپرس جنایی گزارش و دستور تحقیقات و بررسی محل اعلام شد. به دنبال اعترافات متهم، تیمی از مأموران پلیس راهی ویلای او در یکی از روستاهای اطراف دیلمان در استان گیلان شدند.
مأموران پس از حضور در محل، با کمک نیروهای آتشنشانی و چند کارگر، جسد زن را از عمق حدود ۲۵ متری چاه بیرون کشیدند. در بررسی اولیه، پارچهای دور گردن جسد مشاهده شد که همین موضوع ابهام تازهای در پرونده ایجاد کرد. جسد با دستور بازپرس جنایی برای انجام معاینات تخصصی و مشخص شدن علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد تا مشخص شود زن جوان بر اثر برخورد سرش با سنگ، همانطور که متهم ادعا کرده جان باخته یا به شیوه دیگری به قتل رسیده است.