کد خبر: 1382217
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

۵ قاتل قصاص شدند

۵ قاتل قصاص شدند پنج مرد که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده بودند، سحرگاه دیروز در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند و احکام قصاص آنها اجرا شد. 
 آرمین بینا

جوان آنلاین: پنج مرد که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده بودند، سحرگاه دیروز در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند و احکام قصاص آنها اجرا شد. 
سحرگاه چهارشنبه هشتم مهر، پنج مرد محکوم به قصاص که هر یک در پرونده‌ای جداگانه مرتکب قتل شده بودند، در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند و به مجازات رسیدند. 
پیش از اجرای احکام، واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران و مددکاران زندان تلاش زیادی برای جلب رضایت اولیای دم انجام دادند، اما در نهایت خانواده‌های مقتولان حاضر به گذشت نشدند و احکام قصاص اجرا شد. 

 قتل پدر و مادر همسر
نخستین محکومی که حکمش اجرا شد، مرد جوانی بود که اواخر شهریور ۱۳۹۹ در جریان درگیری با پدر و مادر همسرش، هر دو را به قتل رسانده بود. آن روز ساکنان ساختمانی در جنوب تهران با شنیدن صدای درگیری، پلیس را در جریان ماجرا قرار دادند. مأموران پس از حضور در محل با اجساد زن و مردی میانسال و پیکر زخمی زن جوانی روبه‌رو شدند و داماد خانواده را در همان محل بازداشت کردند. تحقیقات نشان داد متهم با همسرش اختلاف داشت و ابتدا به محل کار او رفته و همسرش را کتک‌زده بود. پس از این ماجرا، پدر و مادر زن جوان برای پیگیری موضوع به خانه داماد رفتند، اما مرد جوان با دو چاقو به آنها حمله کرد و هر دو را به قتل رساند. همسرش نیز در این حمله مجروح شد.
 
 قتل دختر جوان و آتش زدن جسد
دومین محکوم به قصاص، مردی بود که شهریور ۱۳۹۸ دختر جوانی را به قتل رساند. 
پس از اعلام مفقودی دختر جوان، مأموران در جریان تحقیقات به مردی رسیدند که دختر آخرین بار همراه او دیده شده بود. مرد جوان بازداشت شد و در تحقیقات به قتل اعتراف کرد. 
او گفت همراه دختر جوان مواد مصرف کرده و پس از آن میان آنها درگیری رخ داده و دختر جوان را خفه کرده است. متهم سپس با کمک یکی از دوستانش، جسد را به بیابان‌های رباط کریم منتقل کرده و آن را به آتش کشیده بود. 

 قتل مرد سالخورده برای سرقت
سومین و چهارمین محکومان، دو مرد جوان بودند که خرداد ۱۳۹۹ برای سرقت وارد خانه مردی سالخورده شدند و او را به قتل رساندند. 
این دو متهم پس از ورود به خانه، دست و پا و دهان صاحبخانه را بستند و اموال و کارت بانکی او را سرقت کردند. مرد سالخورده در جریان این سرقت جان باخت و دو متهم جسد او را از خانه خارج و در اطراف تهران رها کردند. 
متهمان پس از دستگیری در جریان بازجویی‌ها به قتل اعتراف کردند و پرونده آنها با صدور حکم قصاص به پایان رسید. 

 شلیک مرگبار به خاطر خواهر
پنجمین محکوم نیز مردی بود که به اتهام قتل مرد جوانی با شلیک گلوله به قصاص محکوم شده بود. 
۲۴ اسفند ۱۴۰۲، مأموران با جسد مرد جوانی در حوالی افسریه تهران روبه‌رو شدند. بررسی‌ها نشان داد مقتول بر اثر اصابت گلوله جان باخته است. 
مأموران در تحقیقات فنی به مردی رسیدند که مقتول آخرین بار با او دیده شده بود. متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و گفت که مقتول صاحب‌کار خواهرش بوده و به ادعای او برای خواهرش ایجاد مزاحمت می‌کرده است. متهم در ادامه اعتراف کرد که روز حادثه با شلیک گلوله مرد جوان را به قتل رسانده است. 
با اجرای احکام قصاص این پنج محکوم، پرونده هر پنج قتل پس از طی مراحل قضایی و قانونی بسته شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، قصاص ، پلیس
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