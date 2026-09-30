جوان آنلاین: سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و چین در مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، ضمن تبریک این روز به زونگ پی وو، سفیر جمهوری خلق چین در جمهوری اسلامی ایران، روابط ایران و چین را دارای ریشههای تاریخی و تمدنی و پیوندهای معاصر دانست.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین و دهمین سال اعلام مشارکت جامع راهبردی دو کشور اظهار کرد: دستاوردهای گذشته نشان میدهد پیوند میان ملتها میتواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و در بستر احترام متقابل، تداوم و عمق یابد.
مدنیزاده با اشاره به جایگاه چین در اقتصاد جهانی افزود: چین در حوزههایی همچون سرمایهگذاری صنعتی، فناوریهای نوین، معادن، انرژیهای پاک و اقتصاد دیجیتال پیشتاز است و جمهوری اسلامی ایران این ظرفیتها و پیشتازی چین در حوزههای نوظهور اقتصادی را مورد توجه قرار میدهد.
ظرفیتهای جدید برای همکاری اقتصادی ایران و چین
وزیر اقتصاد تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهای چین در حوزههای نوظهور، بسترهای لازم برای مشارکت دو کشور در طرحهای صنعتی، ایجاد مدلهای تجاری جدید برای افزایش تابآوری تجاری در شرایط تنشهای جهانی، همکاریهای لجستیکی و سرمایهگذاری در راستای پیشبرد تفاهمات کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور فراهم است.
وی همچنین با اشاره به ابتکارات چین در عرصه بینالمللی، از جمله ابتکار کمربند و راه، ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی، ابتکار تمدن جهانی و ابتکار حکمرانی جهانی، بر اهمیت همکاری میان کشورهای جنوب جهانی و شکلگیری چارچوبهای جدید همکاری اقتصادی و سیاسی تأکید کرد.
تأکید بر همکاری برای صلح و ثبات منطقهای
مدنیزاده با اشاره به تحولات و تنشهای اخیر منطقهای گفت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی و همکاری برای شکلدهی به نظمی مبتنی بر عدالت و برابری است و ایران و چین به عنوان دو کشور از جنوب جهانی میتوانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.
وی از مواضع جمهوری خلق چین در حمایت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عزت ملی ایران در جریان تجاوزات اخیر قدردانی کرد و آن را نشانهای از احترام به قوانین بینالمللی و مخالفت با هژمونیطلبی دانست.
وزیر اقتصاد همچنین از کمکهای بشردوستانه دولت و ملت چین در جریان جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: اشتراک نظر تهران و پکن درباره ضرورت احترام به حاکمیت کشورها، کاهش تنش و صیانت از صلح و ثبات منطقهای، مبنای مهمی برای همکاریهای سازنده است.
استفاده از ظرفیت نهادهای چندجانبه برای توسعه همکاریها
مدنیزاده با اشاره به رویکرد چین در شکلگیری نظم امنیت بومی در منطقه و ابتکارات رئیسجمهور چین، بر اهمیت همکاریهای اقتصادی چندجانبه تأکید کرد و افزود: همکاری در قالب گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا و سایر نهادهای مالی با محوریت چین میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای اقتصادی باشد.
وی با اشاره به شرایط ژئوپلیتیکی و محدودیتهای اقتصادی موجود در جهان، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی دو کشور از طریق ائتلافها و همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مصمم به تقویت روابط همهجانبه با چین است، اظهار کرد: ایران و چین به سوی فصلی نوین از مشارکت راهبردی و پیوندهای مستحکم برای تحقق برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله گام برمیدارند.
مدنیزاده در پایان بار دیگر هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و بر آمادگی ایران برای بهکارگیری ظرفیتهای موجود در جهت تعمیق هرچه بیشتر روابط دو کشور تأکید کرد.