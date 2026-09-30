بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هرگونه تسهیلات از طریق بانک یا واحد‌های دیجیتال، برای مواردی، چون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اسعار خارجی) و انواع رمز ارز‌ها و سکو‌های مبادلاتی چنین اقلامی ممنوع است.

جوان آنلاین: بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ بر ممنوعیت مطلق اعطای هرگونه تسهیلات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق بانک یا واحد‌های دیجیتال، برای مواردی همچون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اشعار خارجی) و انواع رمز ارز‌ها و سکو‌های مبادلاتی چنین اقلامی، تاکید و تصریح کرد.

به گزارش مهر، در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، لازم است تخصیص منابع بانکی با رعایت دقیق موازین تخصیص به خصوص اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، مراقبت حداکثری به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن انجام پذیرد.

همچنین مسئولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب‌های ابلاغی، متوجه مدیریت‌های ذیربط بوده و در صورت مشاهده تخلف، تمامی مدیران و کارکنان مربوط به مراجع انتظامی و نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.