شرایط گمرکی واردات و صادرات طی ۳ ماه آینده اعلام شد

جوان آنلاین: دهقانیان اعلام کرد: این بخشنامه به ناظرین و مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، به گفته وی، با توجه به بازخورد مطلوب از این تفویض اختیار و ضمن تشکر از تمامی همکاران در گمرکات سراسر کشور به واسطه ارائه خدمات شایسته در مرزهای اقتصادی به ذینفعان و با توجه به شرایط خاص کنونی کشور و در راستای حمایت از صنایع، تمرکززدایی، کمک به هموطنان مقیم خارج از کشور و جلوگیری از مکاتبات غیرضرور، تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کالاهای موردنیاز صنایع، صرفهجویی در وقت خدمتگیرندگان و کاهش مراجعه ذینفعان به ستاد مرکزی گمرک و براساس دستورهای صادره توسط رئیس کل گمرک ایران، مهلت بخشنامه موضوع تفویض اختیار در شرایط خاص تا پایان آذر امسال تمدید شد و در تمامی گمرکات اجرایی کشور لازمالاجراست.
در متن بخشنامه گمرک آمده است: "با توجه به دریافت بازخورد مطلوب از این تفویض اختیار و ضمن تشکر مجدد از کلیه همکاران در گمرکات سراسر کشور بواسطه ارائه خدمات شایسته در مرزهای اقتصادی به ذینفعان عزیز و با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و در راستای تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور، حمایت از صنعت گردشگری، تمرکز زدایی و جلوگیری از مکاتبات غیر ضروری، تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کالاهای مورد نیاز صنایع، صرفهجویی در وقت خدمتگیرندگان و کاهش مراجعه ذینفعان به ستاد مرکزی گمرک ایران و بر اساس دستورهای صادره توسط مقام ریاست کل، بدینوسیله مهلت بخشنامه پیشگفت موضوع تفویض اختیار در شرایط خاص، به شرح زیر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ تمدید میشود:
- موارد مرتبط با رویه واردات
۱. تقاضای ورود موقت خودروی سواری الف) پروانه ورود موقت خودروهای سواری بر اساس دستورالعمل ابلاغی ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ و با رعایت کامل قوانین و مقررات بدون نیاز به مجوز دفتر واردات تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۵ و به مدت دو ماه قابل تمدید است. ب) در رابطه با خودروهای سواری دارای کارنه دوپاساژ بر اساس دستورالعمل ابلاغی ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، تمدید بدون نیاز به مجوز دفتر واردات تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۵ و به مدت دو ماه (با رعایت تاریخ انقضاء کارنه) و با رعایت کامل قوانین و مقررات بلامانع است. ج) در رابطه با خودروهای ورود موقت از محل مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و در صورت ارائه مجوز سازمان یادشده، بدون نیاز به مجوز دفتر واردات تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۵ و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۴۲ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی قابل ورود موقت یا تمدید است.
ضمناً در موارد پیشگفت پس از انجام تشریفات گمرکی ورود موقت اولیه یا تمدید، رأساً نسبت به مکاتبه با پلیس راهور جهت انجام تشریفات شمارهگذاری اقدام کنند.
۲. ماشینآلات راهسازی و معدنی با رعایت شیوهنامه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ در صورت تقاضای تمدید ورود موقت ماشینآلات مذکور بیش از دو سال، ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه تمدید تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۵ و به مدت سه ماه بدون نیاز به مجوز دفتر واردات بلامانع است.
۳. کالاهای وارداتی از محل بند یک ماده ۳۸ در رابطه با کالاهای وارداتی از محل بند یک ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ضمن رعایت دستورالعمل مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و همچنین شیوهنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳، بدون نیاز به نامه دفتر واردات و بر اساس نامهفیزیکی صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام قانونی لازم معمول گردد.
بدیهی است گمرکات مکلفند همزمان با انجام تشریفات گمرکی نسبت به پیگیری نامه مذکور از دفتر واردات اقدام نمایند.
همچنین فهرست IPI برای خودروها و همچنین عمق ساخت داخل برای سایر کالاهای مشمول در رابطه با فهرست IPI برای خودروها و همچنین عمق ساخت داخل برای سایر کالاها، بدون نیاز به نامه دفتر واردات و بر اساس نامه فیزیکی صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام قانونی لازم معمول گردد.
بدیهی است گمرکات مکلفند همزمان با انجام تشریفات گمرکی نسبت به پیگیری نامه مذکور از دفتر واردات اقدام نمایند.
موارد مرتبط با رویه صادرات
۱. تفویض اختیار تمدید پروانه ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء پیرو بند ۱۰ دستورالعمل صدور مجوز ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و با عنایت به شرایط ویژه اخیر و در جهت تسهیل در امور واحدهای تولیدی، بدینوسیله تمدید پروانههای ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، که مجوز آنها توسط دفتر صادرات صادر گردیده و همچنین تمدید پروانههای ورود موقتی که مجوز آنها توسط گمرکات اجرایی صادر گردیده است، لیکن صادرات از محل آنها به میزان پیشبینی شده در تبصره یک ذیل بند ۱۰-۵ شیوهنامه تفویض اختیار محقق نشده است (پروانههای ورود موقتی که اخیراً سررسید گردیدهاند یا حداکثر تا دو (۲) ماه دیگر سررسید میگردند)، به استثناء اقلام کشاورزی و مواردی که میبایست در کارگروه ماده ۸۲ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مطرح گردند، به مدت سه (۳) ماه از تاریخ انقضاء با رعایت موارد قانونی مندرج در ماده ۸۲ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، به گمرکات صادرکننده مجوز ورود موقت تفویض میگردد.
بدیهی است دستورالعمل حاضر صرفاً در گمرکات ورود موقتکننده قابل بهرهبرداری و اقدام بوده و برای سایر گمرکات جنبه اطلاعرسانی و هماهنگی دارد.
۲. ساماندهی استمهال خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی: پیرو بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ موضوع استمهال خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی (تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰) که مهلت اعتبار آن طی بخشنامه فوق الذکر تا پایان شهریور ماه جاری تمدید شده است، اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ (مهلت یکساله) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
ضمناً مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسائط نقلیه اقدام و شماره پلمبهای مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند.
با توجه به شرایط خاص کشور و بمنظور تمرکز بر امور ضروری، لازم است گمرکات از مکاتبات غیر ضرور که میتوان آنها را به زمان مناسب تری موکول کرد، پرهیز کنند.