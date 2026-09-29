بنزین سوپر وارداتی ۱۱۱ هزار تومان معامله شد

جوان آنلاین: در معاملات امروز (سه شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵) در رینگ داخلی تالار نفت، گاز و حاملهای انرژی بورس انرژی، ۲۴۰ هزار لیتر بنزین ویژه (سوپر) وارداتی عرضه و با قیمت پایه هر لیتر ۱۱۱ هزار تومان معامله شد.
به گزارش ایسنا، این نرخ در حالی ثبت شده که در یکی از عرضههای اخیر بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی، قیمت پایه هر لیتر ۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود؛ بنابراین نرخ معامله امروز حدود ۲۳.۷ درصد بالاتر از آن قیمت است.
بررسی روند معاملات بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی نشان میدهد نخستین عرضه این محصول در آذرماه ۱۴۰۴ با قیمت ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان انجام شد و در ادامه، نرخهای معاملاتی به تدریج افزایش یافت؛ به طوری که در خردادماه امسال قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
مدیرعامل بورس انرژی پیشتر درباره سازوکار قیمتگذاری این محصول توضیح داده بود که بنزین سوپر عرضه شده در بورس انرژی، بنزین ویژه وارداتی است و قیمت آن مستقیما با بنزین تولید داخل قابل مقایسه نیست. به گفته وی، هزینههایی مانند خرید محموله، حملونقل، دموراژ و ذخیرهسازی در قیمت تمامشده بنزین وارداتی اثرگذار است و قیمت نهایی نیز در فرآیند حراج و معاملات بورس تعیین میشود.
همچنین قیمت کشف شده در بورس انرژی را نباید با قیمت نهایی عرضه در جایگاهها یکسان دانست؛ چراکه هزینههای حمل و مالیات بر ارزش افزوده میتواند به قیمت معاملهشده اضافه شود.