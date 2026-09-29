براساس مقررات جدید، استفاده از چک‌های رمزدار و صدور آن در سامانه چکاوک از امروز متوقف شده و مشتریان بانک‌ها برای برخی پرداخت‌ها و معاملات باید از چک تضمین‌شده استفاده کنند.

جوان آنلاین: بر اساس مقررات جدید، صدور چک رمزدار متوقف و چک تضمین‌شده به‌عنوان ابزار جایگزین صادر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، چک تضمین‌شده از طریق سامانه صیاد (پیچک) ثبت می‌شود و ذی‌نفع می‌تواند اطلاعات چک را استعلام و اصالت آن را بررسی کند. این فرآیند، امکان پیگیری و اطمینان از اطلاعات چک را برای مشتریان فراهم می‌کند.

مشتریان بانک ملی چه کاری باید انجام دهند؟

مشتریان بانک ملی ایران که پیش از این برای پرداخت‌های خود از چک رمزدار استفاده می‌کردند، از این پس باید چک تضمین‌شده را به‌عنوان ابزار جایگزین در نظر بگیرند.

صدور چک تضمین‌شده با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد انجام می‌شود و ذی‌نفع می‌تواند پیش از پذیرش چک، اطلاعات آن را استعلام و اصالتش را بررسی کند.

همچنین از اول دی‌ماه ۱۴۰۵، پذیرش و واگذاری چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک متوقف خواهد شد. وصول چک‌های رمزدار صادرشده پیش از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ نیز مطابق ضوابط اعلام‌شده انجام می‌شود.