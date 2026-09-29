پرداخت تسهیلات ازدواج بانک پارسیان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ عروس و داماد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵

بانک پارسیان با هدف هموارسازی مسیرآغاز زندگی مشترک برای جوانان، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، عملکرد درخشانی در حوزه حمایت از خانواده‌ها از خود نشان داد.

جوان آنلاین: بانک پارسیان با پرداخت ۳۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۱ هزار و ۴۶۹ زوج ایرانی، توانست سهم قابل توجهی از اهداف مرتبط با تحکیم بنیان خانواده را عملیاتی و نقش مهمی در تقویت پیوند‌های اجتماعی ایفا نماید.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، آمار عملکرد بانک پارسیان در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۴، نیز درحالی است که این بانک با بیش از ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات، حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ عروس و داماد را به خانه بخت فرستاد.

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان با درک اهمیت و نقش پررنگ خانواده در جامعه، توانسته فراتر از یک نهاد مالی، همراه و پشتیبان جوانان برای تشکیل خانواده باشد.