صعود در بورس ماند/ شاخص در آستانه ۷.۶ میلیون واحد

بورس تهران در ادامه روند صعودی و پرشتاب روزهای اخیر، معاملات امروز (سه‌شنبه) را نیز با رشد قابل توجه شاخص‌ها به پایان رساند؛ به‌طوری که شاخص کل بیش از ۱۳۵ هزار واحد افزایش یافت و ارزش معاملات خرد نیز به ۳۹ همت رسید.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران امروز با رشد بیش از ۱۳۵ هزار واحدی به هفت میلیون و ۵۹۴ هزار واحد رسید. در جریان معاملات امروز، ۹۹۲ هزار و ۶۳ معامله در بازار سهام ثبت شد و ارزش معاملات خرد نیز حدود ۳۹ همت بود.

به گزارش ایسنا، در معاملات امروز، نمادهای فملی، فارس، فولاد، تابان، شپنا، تاپیکو و شستا از جمله نمادهای اثرگذار بر روند شاخص بورس تهران بودند.

همزمان با رشد بورس تهران، معاملات در فرابورس ایران نیز با افزایش شاخص همراه شد. شاخص کل فرابورس با ۶۴۶ واحد افزایش به ۶۰ هزار و ۷۱۹ واحد رسید.

در فرابورس ایران نیز امروز ۸۵۷ هزار و ۳۸۴ معامله انجام شد و نمادهای فزر، آریا، کگهر، سامان، هرمز، شرانل و ارفع در روند معاملات و شاخص این بازار اثرگذار بودند.

به این ترتیب، بازار سرمایه در ادامه روند صعودی روزهای اخیر، معاملات امروز را نیز با رشد قابل توجه شاخص‌های اصلی به پایان رساند؛ روندی که در کنار افزایش ارزش معاملات خرد، از تداوم حضور نقدینگی در بازار سهام حکایت دارد.