کد خبر: 1380981
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۴۰
اقتصاد » اخبار کلی
رشد ۲/۳ درصدی کشاورزی در بهار ۱۴۰۵

کشاورزان بار رشد اقتصادی بهار را به تنهایی به دوش کشیدند

1 سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی: کشاورزان باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، تسویه پول خرید تضمینی گندم از نان شب هم واجب‌تر است
بهناز قاسمی

جوان آنلاین: در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌ها و تغییرات اقلیمی، زنجیره تأمین غذای جهان را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند، کشوری که بتواند سفره مردمش را با اتکا به منابع داخلی مدیریت کند، در معادلات بین‌المللی نیز آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. بخش کشاورزی ایران به‌رغم سال‌های متمادی خشکسالی، در سه ماهه نخست امسال با رشد مثبت ۲ و ۳ دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تنها گروه اقتصادی با رشد مثبت در این دوره بوده است. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال (ایام جنگ و محاصره اقتصادی) بر دوش بخش کشاورزی بوده، می‌گوید: اگر جنگ آخرالزمانی است باید تمام بخش‌های اقتصاد اعم از دولت، قوه قضائیه و مجلس آرایش نظامی داشته باشند. نباید همه بدبختی‌ها به دوش توده مردم باشد. به عنوان مثال، کمک معیشت مردم و پرداخت طلب کشاورزان باید در اولویت دولت باشد و به بهانه بروز تورم از پرداخت آن شانه خالی نکنند. 
 
امنیت غذایی در جهان امروز از یک شاخص صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یکی از پایه‌های اصلی اقتدار ملی و خط مقدم تاب‌آوری کشور‌ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی ایران در سال‌های اخیر روی لبه تیغ خشکسالی‌های پیاپی، کاهش تراز بارندگی‌ها و فشار‌های همه‌جانبه اقتصادی و تحریم‌ها حرکت کرده است. با این حال، تکیه بر دانش بومی، توسعه تحقیقات به‌ویژه در دیمزار‌ها و همت بلند تولیدکنندگان موجب شده تهدید‌ها به فرصتی برای ثبت رکورد‌های بی‌سابقه در تولید محصولات استراتژیک تبدیل شود. 
عبور از کشاورزی سنتی و تمرکز بر افزایش بهره‌وری، نشان می‌دهد که حتی در دل بحران‌های آبی و فشار‌های مالی، می‌توان با مدیریت صحیح منابع و هم‌افزایی محققان و کشاورزان، ضریب خودکفایی کشور را ارتقا داد، دستاوردی که در آمار‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی به‌خوبی نمایان است. در تولید گندم با ثبت رقم ۱/۱۴ میلیون تن، شاهد یک رکورد تاریخی و بی‌نظیر در کشور بودیم که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم بخش کشاورزی است. 

 نرخ رشد کشاورزی رکورد زد
به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به رقم ۷۹۵/۲۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۲۲۶/۱۷ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. 
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳/۲ درصد، گروه صنایع و معادن ۷/۱۴- و گروه خدمات ۸/۴- درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد، رشد نرخ اقتصادی در ایام جنگ و محاصره اقتصادی بر دوش جامعه کشاورزی ایران بوده است. 
بهره‌برداران کشاورزی که در این سال‌ها گرفتار خشکسالی، جنگ و تحریم بودند با تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی را در کشور بالا بردند و باعث تاب‌آوری اقتصادی شدند. 

 مشکلات اقتصادی فقط به خاطر جنگ نیست
سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی در برنامه‌ای تلویزیونی به پرداخت کالابرگ از سوی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: الگوی دولت برای پرداخت کمک معیشت مردم مناسب است، اما در این ایام باید با سرعت عمل بیشتری اقدام شود. در ۲۵ سال گذشته، معیشت ۷۰ درصد مردم ایران را نابود کرده‌ایم. رشد اقتصادی و حجم تولید ناخالص ملی ۱۰۰درصد رشد داشته، اما دولت برای افزایش دستمزد و حتی پرداخت مطالبات گندمکاران نگران افزایش نرخ تورم است. وی می‌افزاید: متأسفانه جز نیرو‌های نظامی در بدنه دولت، قوه قضائیه و مجلس آرایش جنگی نداریم. مشکلات اقتصادی فعلی ناشی از جنگ نیست، بلکه از تورم ناشی از چاپ پولی است که متأسفانه بانک‌ها به آن روی آورده‌اند. وی تأکید می‌کند: سال گذشته بعد از جنگ ۱۲ روزه، نرخ رشد اقتصادی مثبت شد، اما با ناترازی که بانک‌ها با چاپ پول ایجاد کردند، تورم در فصل تابستان و بعد از آن افزایش یافت. 

 نباید همه بدبختی‌ها به دوش توده مردم باشد
لیلاز با اشاره به اینکه اگر جنگ آخرالزمانی است باید تصمیمات با وضعیت جنگی هماهنگ باشد، می‌گوید: نباید همه بدبختی‌ها را به دوش توده مردم بیندازیم. در ۲۵ سال گذشته، قدرت خرید ۸۰ درصد مردم ثابت مانده، تا کجا باید به مردم فشار بیاوریم.
وی می‌گوید: باید موتور رشد نقدینگی را خاموش کنیم و از کسری بودجه دولت نترسیم. 
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: کشاورز ایرانی که گندم کاشته و حدود ۹۰۰ هزار خانوار را شامل می‌شود، سه ماهه گندم‌شان را ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی به دولت فروختند، اما دولت می‌گوید، پول ندارد و به دلیل ترس از تورم، طلب گندمکاران را نمی‌پردازد. وزارت جهاد قیمت گندم را اصلاح کرد تا معیشت کشاورزان بهبود یابد، اما دولت با تأخیر در پرداخت پول کشاورزان، فشار معیشتی بر آنها وارد می‌کند. این در حالی است که پرداخت مطالبات گندمکاران از نان شب هم واجب‌تر است. چطور برای واردات گندم از روسیه و برزیل باید سه ماه جلوتر پول‌شان واریز شود، اما برای پرداخت دسترنج گندمکاران دولت تعلل می‌کند؛ تدریجی این پول به حسابشان واریز می‌شود، گویی که قرار است دولت این پول را نذر اموات کند. 

 صرفه‌جویی ۵۰۰ میلیون دلاری در واردات جو
وی با تأکید بر اینکه ایران رنگ قحطی نمی‌بیند، می‌گوید: ۴ میلیون بهره‌بردار کشاورزی داریم که حدود ۱۵۰ میلیون تن محصول تولید می‌کنند. به اذعان وزیر جهاد، امسال با اصلاح قیمت گندم، جو و ذرت حدود ۵۰۰ میلیون دلار در واردات جو صرفه‌جویی ارزی داشتیم. 
لیلاز تأکید می‌کند: در سه ماهه امسال نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده، اما بخش کشاورزی در میان سایر گروه‌ها مثبت بوده است. باید در این ایام مطابق دوره جنگ عمل کنیم، برای واردات اولویت‌بندی داشته باشیم و از سفره مردم و بهره‌برداران کشاورزی به درستی حمایت کنیم، چراکه در هفت ماه گذشته کشاورزان با تولید غذا به حفظ امنیت غذایی کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک کردند. لیلاز خاطرنشان می‌کند: ایران هرگز ناچار به تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب نخواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گندم ، کشاورزی ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

تمکین امریکا مقابل انصارالله

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

آشوب تنگه‌ها در جهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار