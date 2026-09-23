جوان آنلاین: کاربرد هوش مصنوعی در بازار کشاورزی با سرعتی چشمگیر در حال تحول است و کشاورزان، شرکتهای کشاورزی و ارائهدهندگان فناوری بهطور فزایندهای از راهحلهای هوشمند برای بهبود بهرهوری، مدیریت بهینه منابع و ارتقای قابلیتهای تصمیمگیری استفاده میکنند. در کشورمان نیز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) «بسته دانشی» بهروزرسانی شده برای اقلیمهای مختلف کشور تا پایان مهرماه آماده کرده است.
براساس پیشبینیها، تا پایان ۲۰۲۶، بیش از ۷۰ کشور با تکیه بر پیشرفتهای حاصلشده در زمینههای یادگیری ماشین، بینایی رایانهای، تحلیلهای پیشبینانه و سامانههای کشاورزی خودکار، فناوریهای هوش مصنوعی را در عملیات کشاورزی خود ادغام کنند.
دسترسی روزافزون به دادههای کشاورزی که از طریق ماهوارهها، حسگرها، پهپادها و تجهیزات متصل به پلتفرمهای هوش مصنوعی جمعآوری میشوند، امکان تحلیل میلیونها داده درباره وضعیت خاک، سلامت محصولات، الگوهای آبوهوایی و مدیریت آفات را فراهم کرده است. همچنین افزایش تقاضای جهانی برای مواد غذایی، کمبود نیروی کار و ضرورت حرکت به سمت کشاورزی پایدار، کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را به استفاده گستردهتر از این فناوریها برای افزایش بهرهوری و مدیریت بهتر منابع سوق داده است. در ایران نیز بسترسازی لازم برای ورود فناوری هوش مصنوعی به مزارع کشاورزی انجام شده و تا دو سال آینده روی تلفن همراه کشاورزان قابلیت اجرایی پیدا میکند. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفتوگو با ایرنا میگوید: پیش از شروع فصل زراعی جلسات تخصصی با تمامی مؤسسات و مراکز تابعه برگزار شد و یک «بسته دانشی» برای تمام حوزهها و اقلیمهای مختلف کشور تدوین شده است. علیرضا گلمحمدی میافزاید: این بسته دانشی شامل دستورالعملهای کاملاً بهروز و متفاوت از سالهای گذشته است و تا پایان مهرماه به تمامی استانها ارسال میشود تا از مرحله کاشت تا برداشت بهصورت عملیاتی مورد استفاده قرار بگیرد.