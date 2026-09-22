کد خبر: 1380957
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۷
اقتصاد » اخبار کلی

چین در تب‌وتاب خرید طلا؛ واردات پکن از ۱۰۰۰ تُن عبور کرد

3 افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در جهان، بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران داخلی چین را بر آن داشته است تا سرمایه‌های خود را به سمت طلا سرازیر کنند؛ به‌طوری که این کشور در سال جاری (میلادی) رکورد تازه‌ای در واردات طلا به ثبت رسانده و بیش از یک‌هزار تُن طلا خریداری کرده است.

جوان آنلاین: از فایننشال‌تایمز، دومین اقتصاد بزرگ جهان در هشت ماه نخست امسال ۱۵۸.۸ میلیارد دلار برای خرید طلا هزینه کرده؛ این در حالی است که پکن در کل سال ۲۰۲۵، برای خرید ۸۸۶ تُن طلا حدود ۹۶.۵ میلیارد دلار هزینه کرده بود.

به گزارش ایرنا، این جهش در خرید طلا در حالی رقم خورده است که چین پارسال، در بحبوحه جهش شدید قیمت فلز زرد، خرید‌های خود را محدود کرد؛ در جریان این دوره جهش قیمت طلا قیمت این فلز گرانبها را از حدود ۲ هزار و ۶۲۵ دلار به ازای هر اونس در ابتدای سال ۲۰۲۵ به رکورد پنج هزار و ۵۹۵ دلار در ژانویه ۲۰۲۶ رساند.

افزون بر این، چین بزرگ‌ترین تولیدکننده طلای جهان است و طبق گزارش شورای جهانی طلا، تولید طلای این کشور در سال گذشته به ۳۸۴ تُن رسید.

به نوشته فایننشال‌تایمز، نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران چینی نیز در قالب تلاش‌های گسترده‌تر برای تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود، خرید طلا را افزایش داده‌اند. میزان اوراق خزانه‌داری آمریکا در سبد دارایی‌های چین، در ماه جولای به ۶۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از آگوست ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می‌شود.

لیسا لیو، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه «Gold Mountains Asset Management» که از زیرمجموعه‌های گروه «زیجین ماینینگ/ Zijin Mining»، بزرگ‌ترین شرکت استخراج طلا در چین، گفت: هم بانک مرکزی و هم سرمایه‌گذاران خصوصی، هر دو در حال تنوع‌بخشی به ذخایر و پس‌انداز‌های خود و حرکت به سمت دارایی‌ای هستند که «ریسک طرف معامله» ندارد؛ این اقدام بخشی از راهبرد بلندمدت و گسترده‌تر برای حفظ ثروت است.

لیو اضافه کرد: این یک تجارت کوتاه‌مدت نیست، بلکه بازآرایی چندین‌ساله دارایی خانوار‌ها و نهاد‌های رسمی است. مقیاس و تداوم خرید طلا در چین اکنون به یکی از مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت جهانی طلا بدل شده است و انتظار داریم که این روند تا زمانی که ابهامات مربوط به رشد اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی ادامه داشته باشد، همچنان به قوت خود باقی بماند.

در مقطعی که اوراق قرضه دولتی دیگر مانند گذشته خلاف بازار‌های سهام حرکت نمی‌کنند، طلا رفته‌رفته به ابزاری مهم برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است.

کریستوفر همیلتون، مدیر راهکار‌های مشتریان آسیا-پاسیفیک به‌غیر از ژاپن در شرکت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری آمریکایی «اینوسکو/ Invesco» می‌گوید که «رفتار قیمت طلا دیگر مانند گذشته در دوره‌های افزایش بازده واقعی نیست؛ دوره‌هایی که در گذشته به طور معمول به کاهش قیمت طلا منجر می‌شد.»

به گفته وی، «خرید‌های نهادی همچنان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا هستند.»

به نوشته فایننشال‌تایمز، «تحلیلگران گلدمن ساکس بر این باورند که بانک مرکزی چین بیش از میزان اعلام‌شده رسمی، طلا خریداری می‌کند. برآورد آنها در یادداشتی که اوایل ماه جاری منتشر شد، حاکی از آن است که بانک مرکزی چین در ماه جولای ۳۵ تُن طلا خریداری کرده؛ رقمی که به‌مراتب بیشتر از ۲۰ تُن خرید اعلام‌شده رسمی این بانک است.»

خرید‌های طلای چین در مقطعی انجام می‌شود که تقاضای کشور‌های مختلف برای انتقال ذخایر طلای خود به مکان‌هایی نزدیک‌تر به مالکان اصلی این فلز گرانبها رو به افزایش است. دولت هلند ماه گذشته بخشی از ذخایر طلای خود را از نیویورک به لندن منتقل کرد.

برچسب ها: چین ، بانک مرکزی ، طلا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار