جوان آنلاین: از فایننشالتایمز، دومین اقتصاد بزرگ جهان در هشت ماه نخست امسال ۱۵۸.۸ میلیارد دلار برای خرید طلا هزینه کرده؛ این در حالی است که پکن در کل سال ۲۰۲۵، برای خرید ۸۸۶ تُن طلا حدود ۹۶.۵ میلیارد دلار هزینه کرده بود.
به گزارش ایرنا، این جهش در خرید طلا در حالی رقم خورده است که چین پارسال، در بحبوحه جهش شدید قیمت فلز زرد، خریدهای خود را محدود کرد؛ در جریان این دوره جهش قیمت طلا قیمت این فلز گرانبها را از حدود ۲ هزار و ۶۲۵ دلار به ازای هر اونس در ابتدای سال ۲۰۲۵ به رکورد پنج هزار و ۵۹۵ دلار در ژانویه ۲۰۲۶ رساند.
افزون بر این، چین بزرگترین تولیدکننده طلای جهان است و طبق گزارش شورای جهانی طلا، تولید طلای این کشور در سال گذشته به ۳۸۴ تُن رسید.
به نوشته فایننشالتایمز، نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایهگذاران چینی نیز در قالب تلاشهای گستردهتر برای تنوعبخشی به داراییهای خود، خرید طلا را افزایش دادهاند. میزان اوراق خزانهداری آمریکا در سبد داراییهای چین، در ماه جولای به ۶۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت که پایینترین سطح از آگوست ۲۰۰۸ تاکنون محسوب میشود.
لیسا لیو، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه «Gold Mountains Asset Management» که از زیرمجموعههای گروه «زیجین ماینینگ/ Zijin Mining»، بزرگترین شرکت استخراج طلا در چین، گفت: هم بانک مرکزی و هم سرمایهگذاران خصوصی، هر دو در حال تنوعبخشی به ذخایر و پساندازهای خود و حرکت به سمت داراییای هستند که «ریسک طرف معامله» ندارد؛ این اقدام بخشی از راهبرد بلندمدت و گستردهتر برای حفظ ثروت است.
لیو اضافه کرد: این یک تجارت کوتاهمدت نیست، بلکه بازآرایی چندینساله دارایی خانوارها و نهادهای رسمی است. مقیاس و تداوم خرید طلا در چین اکنون به یکی از مولفههای اصلی تعیینکننده قیمت جهانی طلا بدل شده است و انتظار داریم که این روند تا زمانی که ابهامات مربوط به رشد اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی ادامه داشته باشد، همچنان به قوت خود باقی بماند.
در مقطعی که اوراق قرضه دولتی دیگر مانند گذشته خلاف بازارهای سهام حرکت نمیکنند، طلا رفتهرفته به ابزاری مهم برای تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری در میان سرمایهگذاران جهانی تبدیل شده است.
کریستوفر همیلتون، مدیر راهکارهای مشتریان آسیا-پاسیفیک بهغیر از ژاپن در شرکت خدمات مالی و سرمایهگذاری آمریکایی «اینوسکو/ Invesco» میگوید که «رفتار قیمت طلا دیگر مانند گذشته در دورههای افزایش بازده واقعی نیست؛ دورههایی که در گذشته به طور معمول به کاهش قیمت طلا منجر میشد.»
به گفته وی، «خریدهای نهادی همچنان مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا هستند.»
به نوشته فایننشالتایمز، «تحلیلگران گلدمن ساکس بر این باورند که بانک مرکزی چین بیش از میزان اعلامشده رسمی، طلا خریداری میکند. برآورد آنها در یادداشتی که اوایل ماه جاری منتشر شد، حاکی از آن است که بانک مرکزی چین در ماه جولای ۳۵ تُن طلا خریداری کرده؛ رقمی که بهمراتب بیشتر از ۲۰ تُن خرید اعلامشده رسمی این بانک است.»
خریدهای طلای چین در مقطعی انجام میشود که تقاضای کشورهای مختلف برای انتقال ذخایر طلای خود به مکانهایی نزدیکتر به مالکان اصلی این فلز گرانبها رو به افزایش است. دولت هلند ماه گذشته بخشی از ذخایر طلای خود را از نیویورک به لندن منتقل کرد.