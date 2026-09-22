جوان آنلاین: مهدی دارابی در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به سازوکار واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور، اظهار کرد: در این شیوه معمولاً ارز از کف بازار جمع میشود و باید بررسی شود که این ارز چگونه از کف بازار جمعآوری میشود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: فرض کنیم فردی واقعاً مقیم خارج از کشور باشد و ارز داشته باشد و با استفاده از آن، یک خودرو وارد کند. اخیراً نیز بخشنامهای صادر شده بود که بر اساس آن، واردات خودروهایی مانند لکسوس و لندکروز صرفاً توسط اشخاص مقیم خارج از کشور آزاد شده است.
دارابی ادامه داد: فرض کنید فردی مقیم خارج از کشور است و در حساب خود در خارج از کشور ارز دارد و با استفاده از آن خودرو وارد میکند. پس از واردات خودرو، باید هزینه حقوق ورودی آن را در داخل کشور به ریال پرداخت کند.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: فردی که مقیم خارج از کشور است، معمولاً خودرو در داخل ایران برایش کاربردی ندارد؛ بنابراین خودرو را در بازار ایران میفروشد و در ازای آن ریال به دست میآورد. این مبلغ شامل سود حاصل از فروش، هزینه حقوق ورودی و اصل پولی است که برای خرید خودرو هزینه کرده است.
وی افزود: فردی که مقیم خارج از کشور است، ریال خود را در داخل ایران نگه نمیدارد. خودرویی را که مثلاً با ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار خریداری کرده، در نهایت با ریالی معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار در بازار ایران میفروشد، سپس این ریال را به ارز تبدیل میکند، ارز را از کف بازار جمع میکند و از کشور خارج میشود.
دارابی تأکید کرد: اشخاص مقیم خارج از کشور، اساساً نیازی به نگهداری ریال در داخل کشور ندارند.
وی همچنین با اشاره به اولویتهای تخصیص ارز گفت: کالاهای وارداتی بسیار بااولویتتری نسبت به خودروهای لوکس برای واردات وجود دارد و در شرایط کمبود ارز، باید ارز به موارد ضروریتر اختصاص پیدا کند.