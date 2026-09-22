جوان آنلاین: فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آخرین وضعیت تردد کامیونها در مرزهای کشور اظهار کرد: تمام مرزهای ایران با کشورهای همسایه باز است و در پی مذاکرات اخیر با رؤسای گمرکات ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، سقف پذیرش کامیونهای صادراتی افزایش یافته است.
وی در مصاحبه با سیما افزود: در برخی مرزها این ظرفیت افزایش قابل توجهی داشته است؛ بهعنوان نمونه، سقف پذیرش کامیون در مرز بازرگان از ۲۰۰ دستگاه در روز به ۴۰۰ دستگاه افزایش یافته است. وضعیت مرز جمهوری آذربایجان نیز بهتر شده است. در مرز ارمنستان هم سقف پذیرش کامیون از سوی کشور مقصد از ۲۰۰ دستگاه به ۳۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است.
عسگری با اشاره به وضعیت کامیونهای ورودی به کشور گفت: در بخش واردات، مشکلی برای پذیرش کامیونها وجود ندارد و هر تعداد کامیون که وارد کشور شود، امکان پذیرش آن وجود دارد.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه درباره وضعیت صف کامیونها در مرزها و بنادر گفت: صف انتظار کامیونها در برخی گمرکات و بنادر هماکنون بین ۱۰ تا ۱۵ روز است.