جوان آنلاین: مجیداخوان، با تاکید بر تداوم پروازهای خارجی از ابتدای مهر ماه عنوان کرد: تاکنون هیچکدام از پروازهای خارجی ایرلاینهای ایرانی لغو نشده و طبق برنامه در حال انجام است. هرگونه تغییر در برنامههای پروازی زودتر به مسافران اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان هواپیمایی تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای پیش آمده اخیر در حال رایزنی و برنامهریزی برای تداوم پروازها هستیم.
همچنین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد که تاکنون هیچ ابلاغیه یا دستورالعمل رسمی از سوی سازمانهای هواپیمایی کشوری ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق، مبنی بر توقف یا تعلیق پروازهای این شرکت به استانبول، باکو و نجف، به «هما» واصل نشده و هرگونه تغییر در مجوزها یا شرایط انجام پرواز به این مقاصد، در صورت اتخاذ تصمیم از سوی مراجع هوانوردی ذیصلاح، از طریق ابلاغ رسمی به شرکت اعلام خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که در روزهای اخیر خبرهایی در خصوص محدودیتهای پروازهای خارجی برای ایرلاین های ایرانی از ابتدای مهرماه منتشر شده است.
بر اساس اعلام این شرکت، وضعیت موجود و تا زمان دریافت هرگونه ابلاغ رسمی، برنامه پروازی «هما» در این مسیرها مطابق روال جاری پیگیری میشود و مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز خود میتوانند به درگاهها و کانالهای رسمی اطلاعرسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
طبق تاکید هما، هرگونه تغییر در برنامه پروازی پس از دریافت ابلاغیه رسمی، از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی شرکت به اطلاع مسافران خواهد رسید.