مدنی زاده: اصلاح ساختار ۳۰ بانک آغاز شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اصلاح ساختار ۳۰ بانک خبر داد و گفت: بررسی ها ادامه دارد.

جوان آنلاین: سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روند بررسی وضعیت بانک ادامه دارد و جزییات گزارش را ارائه خواهیم کرد.

وی درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای تسهیل تجارت گفت: در سال دوم فعالیت دولت، در گام نخست تمرکز بر تسهیل تجارت قرار گرفت و تلاش شد در حوزه گمرکات تا حد امکان موانع موجود شناسایی و برطرف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته همچنان موانعی در مسیر تجارت وجود دارد و اقدامات برای رفع آنها ادامه دارد. همچنین مذاکراتی با کشورهای همسایه در حال انجام است تا بتوان بخشی از فشارهای موجود بر تجارت خارجی را کاهش داد و مسیر مبادلات تجاری را تسهیل کرد.