جوان آنلاین: عسلویه استان بوشهر از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید نفت وگاز کشور به شمار می‌رود، این موضوع موجب شده تا در طول بیش از یک‌سال تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، زیرساخت‌های این منطقه همواره مورد بیشترین حملات قرار بگیرد که دراین میان می‌توان به وارد آمدن آسیب‌های فراوان به زیر ساخت‌هایی همچون آب‌شیرین‌کن‌ها نام برد. حالا خبر‌ها حکایت از آن دارد که در سفر روز گذشته وزیر نیرو به استان بوشهردر گام نخست، فاز اول این مجتمع ۵ هزارمتر مکعبی به ظرفیت هزارمتر مکعب با سرمایه‌گذاری ۲هزارمیلیاردریال را به طور کامل وارد چرخه تولید آب شیرین برای اهالی این منطقه شد.



منطقه عسلویه در استان بوشهر به دلیل قرار گرفتن در منطق گرم وخشک ودریای عمان به شدت از لحاظ آب شرب شیرین وبهداشتی در مضیقه است، این موضوع حیاتی موجب شده تا در سال‌های اخیر احداث آب شیرین کن‌ها از مهم‌ترین اقدامات زیر ساختی در این منطقه باشند که می‌توان از آنها به عنوان قطب تولید نفت وگاز کشورمان یاد کرد نام برد.

در سال‌های اخیر سعی شده تا ظرفیت تولید آب شیرین کن‌ها در عسلویه با توجه به جمعیت آن افزایش پیدا کند که برسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه اقدامات خوب ومؤثری انجام شده، با این وجود تا رسیدن به استاندار‌های جهانی راهی طولانی در پیش است، این در حالی است که باوجود کار‌های خوبی که در این زمینه انجام گرفته است، تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال اخیر به زیر ساخت‌های این منطقه سبب شده تا آسیب‌های جدی به آب شیرین کن‌ها وارد شود. موضوعی که مسئولان استان و وزارت نیرو را بر آن داشته تا به سرعت اقدام به نوسازی آب شیرین‌کن‌ها نمایند.

افتتاح فاز نخست آب شیرین‌کن

باوجود قرار گرفتن استان بوشهروشهر‌های آن در کنار دریا ومنابع آبی بسیار، اما بالا بودن میزان شوری آنها موجب شده تا تولید آب شیرین همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان دراین استان باشد.

درمیان می‌توان به مهم‌ترین رودخانه‌های این استان از جمله رودخانه مُند، دالکی، شاپور، حِله، اهرم و شور اشاره کرد که به دلیل عبور از طبقات نمکی، شور وغیر قابل شرب هستند.

این درحالی است رودخانه‌های دامنه‌های شرقی دشت برازجان نیز به دلیل دارا بودن مواد گوگردی تنها برای درمان مناسب هستند. این مشکلات موجب شده تا احداث آب شیرین‌کن‌ها در عسلویه، همواره از مهم‌ترین طرح‌های دولت وشرکت نفت به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی آنها به شمار رود، این مهم موجب شده تا در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این رابطه انجام شود که آخرین نمونه آن افتتاح فاز نخست آب شیرین کن عسلویه بود که ازسوی وزیر نیرو انجام شد. عباس علی آبادی، وزیر نیرو در سفر به استان بوشهر ورفتن به منطقه عسلویه، فاز اول این مجتمع ۵ هزارمتر مکعبی، را به ظرفیت هزارمترمکعب با سرمایه‌گذاری ۲هزارمیلیاردریالی که یکی از مهم‌ترین تأمین کننده آب شیرین برای اهالی این منطقه است را به بهره‌برداری رساند. به گفته کارشناسان قرار است آب‌شیرین‌کن عسلویه با ظرفیت نهایی ۵هزار مترمکعب و سرمایه‌گذاری ۵هزارمیلیاردریال اجرایی شود.

عباس علی آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه استان بوشهر ظرفیت بسیار خوبی برای تولید آب از طریق دریا دارد، گفت: «طرح‌های مختلفی در زمینه آب‌شیرین‌کن در نقاط مختلف استان در حال اجراست.»

وی افزود: «تلاش وزارت نیرو بر این است که پروژه‌های آب‌شیرین‌کن استان با سرعت بیشتری تکمیل شوند و به بهره‌برداری برسند تا شاهد افزایش تولید آب از طریق شیرین‌سازی آب دریا و تقویت منابع تأمین آب استان باشیم.»

وزیر نیرو در ادامه پس از افتتاح آب‌شیرین‌کن بنک با ظرفیت ۵هزار مترمکعب و سرمایه‌گذاری ۶هزارو۵۰۰میلیاردریال، تصریح کرد: «با تکمیل سایر طرح‌ها، ظرفیت استحصال و شیرین‌سازی آب دریا در استان افزایش خواهد یافت.»