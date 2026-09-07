سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به محدودیت‌های فنی نمایشگر‌های فعلی در ثبت نرخ‌های ۵ رقمی، از اتخاذ تدبیر جدید برای نمایش قیمت سوخت خبر داد و اعلام کرد: از این پس یک صفر از نرخ‌های مندرج در نمایشگر‌های دیجیتال کسر می‌شود و مبلغ نهایی با احتساب یک صفرِ ثابتِ تعبیه‌شده در کنار نمایشگر، محاسبه می‌شود.

جوان آنلاین: رضا نواز ـ سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور ـ در باره نحوه نمایش قیمت‌ها در جایگاه‌های عرضه سوخت، اظهار کرد: در حال حاضر ما با سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان برای سوخت مواجه هستیم؛ اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نرخ ۵۰۰۰ تومان پس از ساعت ۱۲ شب به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های سخت‌افزاری نمایشگر‌های فعلی جایگاه‌ها افزود: با توجه به اینکه نمایشگر‌های موجود تنها ظرفیت نمایش اعداد چهار رقمی را دارند، امکان نمایش عدد پنج رقمیِ ۱۰ هزار وجود نداشت. از این رو، برای جلوگیری از هزینه‌های تعویض تجهیزات و زمان‌بر بودنِ آن، تدبیری اتخاذ شده است که بر اساس آن، یک صفر از تمام نرخ‌ها در هنگام نمایش در نمایشگر کسر می‌شود.

نواز که در یک گفت و گوی تلویزیونی سخن می‌گفت، تصریح کرد: به عنوان مثال، نرخ ۳۰۰۰ تومان به صورت ۳۰۰ و نرخ ۱۵۰۰ تومان به صورت ۱۵۰ بر روی نمایشگر دیجیتالِ قیمت نقش می‌بندد. در کنار این نمایشگر، یک صفر به صورت پیش‌فرض تعبیه شده است که در نهایت، عدد نمایش داده شده با احتساب آن صفرِ ثابت، همان مبلغ واقعی است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت در پایان خاطرنشان کرد: این تدبیر فنی بر روی عدد نهایی وجه پرداختی نیز اعمال می‌شود و شهروندان نباید نگرانی بابت تغییر قیمت‌ها داشته باشند؛ چرا که این اقدام صرفاً راهکاری برای غلبه بر محدودیت‌های نمایشی سیستم‌های موجود بوده است.