شاخص نفت خام هند از ۱۰۰ دلار گذشت

جوان آنلاین: دادههای واحد برنامهریزی و تحلیل نفت وزارت نفت هند (PPAC) نشان میدهد که قیمت فوب نفت خام (FOB) یا سبد نفت خام هند شامل میانگین گریدهای نفت شیرین و ترش، روز جمعه به ۱۰۱ دلار و هفت سنت در هر بشکه رسید و برای اولین بار از ماه مه از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.
به گزارش ایسنا، سبد نفت خام هند، میانگین یک سبد مشتق شده شامل یک شاخص گرید نفتی شیرین، برنت تاریخدار و شاخص گرید ترش میانگین نفت عمان و دبی است که توسط پالایشگاههای هند در طول هر ماه وارد میشود.
از ابتدای سپتامبر تا روز دوشنبه، میانگین قیمت سبد نفت خام هند ۹۹ دلار و ۳۸ سنت در هر بشکه بوده که نسبت به ۸۳ دلار در ژوئن، ۸۲ دلار در ژوئیه و ۹۰ دلار در اوت، افزایش یافته است.
این میانگین در اوایل سپتامبر به ۱۰۰ دلار رسید، زیرا قیمتهای بینالمللی نفت خام در بحبوحه تشدید مجدد تنشها در خاورمیانه پس از تجاوز نظامی آمریکا به ایران، افزایش یافت.
هزینه واردات نفت خام هند در ماههای اخیر به دلیل کاهش جریان نفت از خاورمیانه در بحبوحه ناامنی ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، افزایش یافته است.
نرخ حمل و نقل در مسیر کلیدی از راس تنوره عربستان سعودی به هند از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) که تجاوز نظامی آمریکا به ایران آغاز شد و حمل و نقل از تنگه هرمز مختل شد، بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، هند در سه ماهه آوریل تا ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۰ درصد بیشتر برای واردات نفت خام پرداخت کرد، زیرا افزایش قیمت نفت، حجم واردات اندکی پایینتر را جبران کرد. این افزایش تا ابتدای سه ماهه سوم ادامه یافت و هزینه واردات ژوئیه، ۴۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.