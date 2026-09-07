کد خبر: 1378184
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
اقتصاد » اخبار کلی

بهای بنزین در آمریکا رکورد تاریخی زد

23 بهای بنزین در سراسر آمریکا در روز کارگر به رکورد تاریخی رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از نیوزویک، بهای بنزین در سراسر آمریکا در روز کارگر به رکورد تاریخی رسیده است، در حالی که رانندگان آمریکایی همچنان با هفته‌ها افزایش قیمت ناشی از جنگ علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کنند.
 
به گزارش تسنیم، به گزارش انجمن خودروسازی آمریکا، رانندگان در تعطیلات آخر هفته روز کارگر با میانگین قیمت ۴.۱۵ دلار برای هر گالن بنزین رو‌به‌رو هستند که تقریباً یک دلار بیشتر از سال گذشته و بالاترین قیمت روز کارگر در تاریخ ثبت شده است.
 
برای رانندگان آمریکایی، این بار مالی دیگری پس از ماه‌ها قیمت‌های بالاتر به دنبال شروع جنگ علیه ایران است که سبب نوسانات ژئوپلیتیکی و اختلال در بازار عرضه نفت، با بسته شدن عملی تنگه هرمز شد
 
پیش از تجاوز تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، میانگین قیمت بنزین در سطح کشور کمی کمتر از ۳ دلار برای هر گالن، یعنی ۲.۹۸ دلار برای بود.

برچسب ها: قیمت بنزین ، آمریکا ، ایران
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