کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهان

جوان آنلاین: داراییهای دلار سال گذشته ۵۶ درصد از ذخایر ارزی رسمی را تشکیل میداد، در حالی که این رقم یک دهه قبل ۶۴ درصد بود. این تغییر اغلب به عنوان مدرکی از دلارزدایی گسترده ذکر میشود، اما محققان فدرال رزرو میگویند مطالعه آنها نشان میدهد که تعداد تقریبا برابری از کشورها، داراییهای دلاری خود را در دو دوره جداگانه از سال ۲۰۱۵ افزایش و کاهش دادهاند.
به گزارش ایسنا، لیندا اس گلدبرگ و اسنها پارتاساراتی هفته گذشته در یک وبلاگ نوشتند: «شواهد کمی از تنوعبخشی رسمی گسترده و فاصله گرفتن از دلار آمریکا وجود دارد. آمار کلی میتواند برداشتهای گمراهکنندهای از روندهای کلی ایجاد کند، در حالی که در واقع منعکسکننده اقدامات متمرکز چند بازیگر بزرگ است.»
مطالعه فدرال رزرو نیویورک نشان داد که چین و روسیه بیشترین سهم را در کاهش ذخایر دلار بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ داشتهاند، در حالی که چین، روسیه، مکزیک و مراکش عامل بخش عمدهای از کاهش سهام دلار از ذخایر ارزی در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بودهاند.
این محققان مدعی شدند: تغییرات در کشورهای دیگر تا حد زیادی منعکسکننده نیازهای خاص هر کشور از جمله دسترسی به نقدینگی دلار، مدیریت نرخ ارز و بیمه در برابر شوکهای مالی است. آنها افزودند: «این محرکها هنوز قدرت خود را حفظ کردهاند. کانال تغییر ذخایر نشاندهنده گروهی چرخشی از کشورها است که به نیازهای مدیریت ذخایر خاص خود پاسخ میدهند تا اجتناب سیستماتیک از دلار.»
بر اساس گزارش بلومبرگ، دادههای صندوق بینالمللی پول در ژانویه نشان داد که میزان دلار در خزانه بانکهای مرکزی خارجی در پایینترین سطح از سال ۱۹۹۵ قرار دارد، اما این کاهش به دلیل افت ارزش دلار بوده است، نه کاهش داراییها. با این حال، یک مطالعه جداگانه که در ژوئن منتشر شد، نشان داد که اکثر بانکهای مرکزی جهان قصد دارند در بلندمدت میزان وابستگی به ارز آمریکا را کاهش دهند.
ذخایر روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین مسدود شد و این امر انگیزه آشکاری برای مسکو ایجاد کرد تا مدتها قبل از شروع تحریمها، از داراییهای دلاری فاصله بگیرد. چین هم دلایل راهبردی خود را برای کاهش وابستگی به دلار دارد. این کشورها دارندگان ذخایر عظیمی هستند که تصمیماتشان، تاثیر چشمگیری بر آمار کلی دارند.
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