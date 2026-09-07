جزئیات جدید ثبت سفارش واردات خودروی کارکرده اعلام شد+ کد تعرفه

سامانه جامع تجارت با ابلاغ اطلاعیه‌ای و در راستای اجرای تصمیمات کمیته ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ضوابط جدید و تعرفه‌ای خودرو‌های کارکرده مشمول ثبت سفارش را اعلام کرد.

جوان آنلاین: سامانه جامع تجارت در راستای اجرای تصمیمات کمیته ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو و پیرو تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، ضوابط جدید واردات خودرو کارکرده را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌های واردکننده برای ثبت سفارش در این رویه باید دارای کارت بازرگانی فعال باشند. همچنین تامین ارز برای این فرآیند صرفا از طریق «ارز خود» یا «ارز دیگران» و منحصرا با نوع ارز «یورو» امکان‌پذیر خواهد بود.

محدودیت‌های سال ساخت و مجوز‌های فنی

در این اطلاعیه آمده است که سن خودرو‌های مورد سفارش باید بین سه تا پنج سال باشد. بر همین اساس، در سال ۱۴۰۵ تنها واردات خودرو‌های دارای سال ساخت ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مجاز خواهد بود و ثبت سفارش شرکت‌ها منوط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت است.

همچنین واردکنندگان باید مجوز‌های فنی لازم را از «دفتر صنایع خودرو وزارت صمت» و «سازمان حفاظت محیط زیست» دریافت کنند و بررسی سقف اعتباری و سهمیه‌ها به صورت سیستمی در فرآیند ثبت سفارش انجام می‌شود.

گفتنی است؛ مهلت افتتاح ثبت سفارش خودرو‌های کارکرده در این دور، تا تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ تعیین شده است.