رکورد روزانه شاخص بورس شکست

بازار سرمایه در معاملات امروز دوشنبه ۱۶ شهریور روزی کم‌ سابقه را پشت سر گذاشت و شاخص کل بورس تهران با ثبت رشد ۱۸۴ هزار و ۴۱ واحدی، ضمن ثبت بیشترین رشد روزانه خود، به رقم ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار واحد رسید. همزمان شاخص هم‌وزن نیز با رشد قابل توجه همراه شد و ارزش معاملات خرد از ۳۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

جوان آنلاین: معاملات بورس تهران در روز دوشنبه با تداوم روند صعودی بازار سرمایه دنبال شد و شاخص‌های اصلی بورس در پایان معاملات، رشد قابل توجهی را ثبت کردند. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با ۱۸۴ هزار و ۴۱ واحد افزایش، به رقم ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار واحد رسید؛ رشدی که از آن به عنوان رکورد جدید رشد روزانه شاخص کل یاد می‌شود.

به گزارش ایسنا، در کنار شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۴۸۰ هزار واحدی همراه شد و در سطح یک میلیون و ۹۰۲ هزار واحد قرار گرفت. رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد روند صعودی امروز تنها به شرکت‌های بزرگ بازار محدود نبوده و بخش قابل توجهی از نمادها نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

در جریان معاملات امروز بورس تهران، در مجموع ۷۲۵ هزار و ۸۲ فقره معامله انجام شد و ارزش معاملات خرد نیز از ۳۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ رقمی که بیانگر افزایش قابل توجه گردش نقدینگی در بازار سهام است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص بورس، فملی، فارس، شپنا، شبندر، فولاد، شستا و وبملت قرار داشتند که نقش مهمی در حرکت شاخص کل در مسیر صعودی امروز ایفا کردند.

در سوی دیگر بازار سرمایه نیز معاملات فرابورس با رشد شاخص همراه بود. شاخص کل فرابورس ایران در پایان معاملات امروز ۱۳۰۲ واحد افزایش یافت و به ۵۳ هزار و ۶۰۶ واحد رسید. تعداد معاملات انجام‌شده در فرابورس نیز ۴۴۷ هزار و ۸۰۷ فقره بود. از میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس می‌توان به کگهر، فزر، آریا، سامان، نیشکر، ومپنا و آریان اشاره کرد.

به این ترتیب، بازار سرمایه در معاملات روز دوشنبه با رشد پرشتاب شاخص‌ها و افزایش ارزش معاملات، یکی از متفاوت‌ترین روزهای معاملاتی خود را پشت سر گذاشت و شاخص کل بورس در آستانه ورود به کانال ۷ میلیون واحد قرار گرفت.