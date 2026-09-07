جوان آنلاین: پروفسور حسین اردکانی با اشاره به اینکه پیشبینیهای گرمای شدید تابستان به دلیل وقوع «سوپر النینو» در کشور محقق نشد، افزود: تابستان امسال کاملاً ملایم بود و برخلاف انتظارات برخی که تابستانِ «جهنمی» را برای کشور پیشبینی میکردند، این پدیده اثر آنچنانی بر شرایط دمایی کشور نداشت.
وی گفت: از دو یا سه روز آینده، هوای نسبتاً پاییزی همه کشور را در بر خواهد گرفت و پیشبینی میشود که درجه حرارت در بیشتر استانها تقریباً زیر حد نرمال قرار گیرد.
بارندگیها محدود به شمال و سواحل خزر است
استاد دانشگاه و بنیانگذار علم هواشناسی در ایران با اشاره به الگوی بارندگیهای اخیر اظهار داشت: بارشهای نسبتاً خوبی که در این مدت شاهد بودیم که البته بیشتر محدود به مناطق شمالی استانهای آذربایجانهای شمالی، غربی و سواحل دریای خزر بوده و این بارشها نفوذی به قسمتهای مرکزی و جنوبی کشور نداشتهاند.
وی ادامهداد: از سه یا چهار روز آینده نیز تداوم این بارندگیها را شاهد خواهیم بود، اما همچنان سیستمهای بارشی به مناطق مرکزی و جنوبی نفوذ نخواهند داشت.
آغاز بارشهای موثر از اواخر مهرماه
پروفسور اردکانی در خصوص برآوردهای مربوط به بارندگیهای شهریور و مهرماه، تصریح کرد: برخلاف گزارشهای برخی مراجع مبنی بر احتمال بارشهای سیلآسا در شهریور و مهر، ما چنین پدیدهای را تجربه نخواهیم کرد.
وی افزود: بارندگیهای اصلی کشور برخلاف سال گذشته، از اواخر مهرماه یا اوایل آبانماه آغاز خواهد شد. النینو یک پدیده اقیانوسی است که از اردیبهشتماه شکل میگیرد و جریان آب گرم را به سمت شرق میبرد؛ این پدیده باعث بارشهای شدید در کشورهای آن سوی اقیانوس آرام میشود، اما در مناطق میانی (مانند ایران) اثرگذاری متفاوتی دارد که نباید با حساسیتهای کاذب فضای مجازی آن را بزرگنمایی کرد.
زمستان و امید به بارشهای مناسب
این استاد هواشناسی با بیان اینکه پاییز امسال نسبتاً متوسط خواهد بود، گفت: پیشبینی میشود که از اوایل آبانماه بارشهای نسبتاً خوبی را شاهد باشیم و برای زمستان نیز امیدوارم با فعال شدن برخی الگوهای جوی، شاهد بارشهای برف قابلتوجهی باشیم، هرچند که پیچیدگیهای جوی در ارتفاعات ۵۰ تا ۶۰ هزار پایی، مدلسازی را دشوار میکند.
پروفسور اردکانی در تشریح زمان فعالیت حداکثری این پدیده تصریح کرد: فعالیت النینو در ماه دسامبر (آذرماه)، به اوج خود میرسد و به تدریج با نزدیک شدن به فصل بهار ضعیف میشود.
هشداری برای تابستان سال آینده
استاد پیشکسوت هواشناسی کشور در واکنش به نظریه خنثی شدن النینو در تابستان آینده گفت: برخلاف برخی پیشبینیها که معتقدند تابستان آینده شرایط خنثی یا لانینا حاکم خواهد شد، من تصور میکنم گرمایی که امسال برای منطقه ما پیشبینی شده بود اما رخ نداد، در تابستان سال آینده نمود بیشتری پیدا کند.
وی افزود: اگر امسال تهران دمای ۴۰ تا ۴۱ درجه و جنوب کشور دمای ۴۸ تا ۵۰ درجه را تجربه کرد، ممکن است سال آینده تابستان تهران به حدود ۴۳ تا ۴۴ درجه و در جنوب به ۵۲ تا ۵۳ درجه برسد.
تداوم بارشها برای خروج از خشکسالی حیاتی است
پروفسور اردکانی با تأکید بر ضرورت تداوم بارشها برای جبران خشکسالیهای سالهای اخیر، تصریح کرد: در چند سال گذشته، میانگین بارندگی کشور کمتر از نرمال بوده و یک سال بارش مناسب نمیتواند کمبودها را تأمین کند.
وی ابراز امیدواری کرد امسال و سال آینده بارشهای نرمال یا فراتر از نرمال داشته باشیم تا بتوانیم از وضعیت خشکسالی بسیار شدید خارج شویم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخلاف تصور برخی که میگویند النینو بیش از یک سال دوام ندارد، تجربه بیش از ۶ دهه تحقیقاتی من نشان میدهد که این پدیده گاهی تا سه یا چهار سال تداوم دارد. تداوم این وضعیت برای ما بسیار خوشحالکننده خواهد بود تا بتوانیم کسریهای آبی گذشته را جبران کنیم.