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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷
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رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران اعلام کرد

۱۸فوتی و۳۵۴ مجروح قربانیان وسایل نقلیه سنگین درتهران/ بار نامتعارف؛ مانع دید رانندگان

پلیس راهور رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۵۳۷ هزار فقره اعمال قانون برای وسایل نقلیه سنگین ثبت شده که این تخلفات منجر به ۵۹۶۵ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۴ فقره تصادف جرحی شده و متأسفانه ۱۸ نفر هم جان خود را از دست دادند.

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت از اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا در بازه زمانی سه روزه۱۴، ۱۵ و۱۶ شهریورماه خبر داد و گفت: تا کنون ۸۵۰ فقره اعمال قانون برای تخلفات دودزا انجام شده و بیش از ۱۱۰ فقره معاینه فنی خودروهای متخلف ابطال شده است و این امر یکی از مطالبات جدی شهروندان تهرانی دانست.

به گزارش ایسنا، وی در تشریح برخوردهای قانونی با متخلفان، سه سطح تنبیهی را برشمرد و گفت: جریمه نقدی متناسب با نوع تخلف، توقیف خودرو و در تخلفات خطرناک، طبق ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اعمال نمره منفی برای گواهینامه رانندگان ثبت می‌شود.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: نمره منفی هشدار مهمی است که به رانندگان متخلف داده می‌شود چرا که تخلف گاهی آنقدر خطرناک است که پلیس فقط به جریمه نقدی بسنده نمی کند. با توجه به ابعاد و وزن بالاتر و حادثه ساز تر بودن، نمره منفی وسایل نقلیه سنگین به مراتب بیشتر از خودروهای سبک اعمال می‌شود.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به موضوع بار نامتعارف پرداخت و هشدار داد: بارهای غیراستاندارد علاوه بر تأثیر منفی روی وزن و مرکز ثقل خودرو، عملکرد ترمزها را مختل کرده و از سوی دیگر با ایجاد نقطه کور، دید سایر رانندگان را نیز کاهش می‌دهد. این موضوع کنترل خودرو را برای راننده دشوار کرده و خطر وقوع حادثه را چندین برابر افزایش می‌دهد.

وی درباره علت اصلی این هشدار با بیان اینکه هر چقدر وزن بالاتر می رود انرژی جنبشی حاصل از تخریب بالاتر می رود و سطح آسیب دیدگی‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، در ادامه تصریح کرد: در زمان برخورد، دامنه خسارت به چندین خودروی دیگر گسترش می‌دهد و ابعاد حادثه را وسیع تر میکند.

سرهنگ جوانبخت در ادامه آمار تفکیک شده تخلفات وسایل نقلیه سنگین از ابتدای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و گفت: تخلفا سرعت غیرمجاز بیش از ۴ هزار فقره، سبقت غیرمجاز ۶۳ فقره، عبور از محل ممنوع حدود ۸ هزار فقره، تخلیه نخاله در مسیر ۲۶ فقره (که موجب تغییر مسیر ناگهانی سایر خودروها و بروز حادثه می‌شود)، حمل بار نامتعارف حدود ۱۸ هزار فقره و توقف در محل ممنوع بیش از ۱۰۳ هزار فقره بوده است.

وی در خصوص آمار تصادفات نیز گفت: ۵۹۶۵ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۴ فقره تصادف جرحی بوده و ۱۸ نفر فوتی حاصل برخورد با این وسایل نقلیه بوده است.

سرهنگ جوانبخت سه علت اصلی تصادفات وسایل نقلیه سنگین را عدم توجه به جلو با فراوانی ۳۴ درصد، توقف در حاشیه راه با فراوانی ۲۸ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با فراوانی ۱۷ درصد عنوان کرد و همچنین به مکان و زمان وقوع تصادفات اشاره کرد و گفت: ۶۱ درصد تصادفات در بزرگراهها و ۳۹ درصد در خیابانهای اصلی رخ داده است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، در پایان با ذکر ساعات بحرانی تصادفات، هشدار داد: بازه زمانی ۰۰:۰۰ تا ۴ بامداد با ۳۳ درصد و بازه ۱۶ تا ۲۰ با ۲۸ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات فوتی وسایل نقلیه سنگین دارند. بنابراین رانندگان در این ساعات به دلیل خستگی، خواب آلودگی، ناآشنایی با مسیر و سرعت بالا در خلوتی معابر، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

برچسب ها: سرهنگ رابعه جوانبخت ، پلیس راهور تهران ، تصادفات رانندگی
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