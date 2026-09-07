توقف در جای پارک جانبازان و معلولان ممنوع

جوان آنلاین: سرهنگ داوود شکیبایی با اشاره به ضرورت توجه به حقوق شهروندان کم‌توان و ناتوان در معابر شهری اظهار کرد: فضاهای ویژه‌ای برای توقف و پارک وسایل نقلیه جانبازان و معلولان در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه برخی رانندگان بدون داشتن شرایط جانبازی یا معلولیت، این فضاهای اختصاصی را برای پارک وسیله نقلیه خود اشغال می‌کنند.

به گزارش مهر، وی افزود: این محل‌ها با هدف تسهیل تردد و ارتقای ایمنی حمل‌ونقلی شهروندان کم‌توان و ناتوان در نظر گرفته شده‌اند و رعایت این موضوع باید مورد توجه همه کاربران معابر قرار گیرد.

سرهنگ شکیبایی تأکید کرد: شهروندان کم‌توان و ناتوان، فارغ از گروه سنی، به‌ویژه جانبازان و معلولان، باید بتوانند از فضاها و خدمات حمل‌ونقلی پیش‌بینی‌شده برای آنان به‌صورت ایمن و آسان استفاده کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: زمانی که خودرویی فاقد شرایط لازم در محل اختصاصی جانبازان و معلولان توقف می‌کند، عملاً امکان استفاده فرد واجد شرایط از این فضا را از بین می‌برد و دسترسی او به خدمات حمل‌ونقلی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی خواستار همکاری همه کاربران ترافیکی شد و گفت: برای ارتقای ایمنی تردد و فراهم کردن شرایط مناسب برای جانبازان، معلولان و دیگر شهروندان کم‌توان و ناتوان، لازم است همه رانندگان به محل‌های اختصاص‌یافته احترام گذاشته و از اشغال این فضاها خودداری کنند.