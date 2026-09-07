قیمت نفت از ۹۷ دلار گذشت

جوان آنلاین: قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت، زیرا حملات تلافیجویانه بین آمریکا و ایران به کشتیهایی که در تنگه هرمز و سایر مناطق تردد میکنند، نگرانیها را نسبت به اختلال طولانیمدت در عرضه نفت خاورمیانه تشدید کرده است؛ قیمت هر بشکه نفت برنت با ۷۹ سنت (معادل ۰٫۸۲ درصد) افزایش به ۹۷.۲۷ دلار رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا با ۸۰ سنت (معادل ۰٫۸۷ درصد) افزایش، ۹۲.۴۷ دلار معامله شد. نفت برنت هفته گذشته ۷٫۸ درصد و وست تگزاس حدود ۱۰ درصد رشد داشتند، این در حالی است که جریان نفت از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است.
شرکت اطلاعات دریایی «ماریسک» اعلام کرد که حملات روز شنبه تنشها را در منطقه حلیج فارس افزایش داد و افزود: اکنون از نفتکشهای تجاری عمداً به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی متقابل استفاده میشود که تمایز پیشین بین رویارویی نظامی و کشتیرانی تجاری را به شدت تضعیف کرده است.
کاهش تردد در تنگه هرمز
دادههای شرکت تحلیلی «کپلر» که روز دوشنبه منتشر شد، نشان میدهد که در ۱۰ روز گذشته، بهطور میانگین روزانه ۱۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردهاند که پایینترین رقم از ماه مه (اردیبهشت) تاکنون است.
بازار نفت در آستانه شوک عرضه
پریانکا ساچدفا، رئیس بخش بینش بازار در فیلیپ نوا، گفت: «اگر تردد نفتکشها بهطور محسوسی کاهش یابد، بازار ممکن است شوک عرضه بسیار بزرگتری را قیمتگذاری کند. و نشانههایی وجود دارد که این اتفاق در حال رخ دادن است.»
گروه اوپکپلاس روز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که سیاست تولید نفت خود را برای ماه اکتبر (مهر) بدون تغییر حفظ کرده است، زیرا پیش از تصمیمگیری درباره گامهای بعدی تولید، نیاز به توافق بر سر سهمیههای جدید دارد.
تحلیلگران بانک ایاندزد در یادداشتی نوشتند: به نظر میرسد توقف طولانیمدت همراه با اقدامات نظامی حسابشده از سوی آمریکا و ایران، محتملترین سناریو باشد و احتمالا بازگشایی کامل تنگههرمز را به تأخیر خواهد انداخت. آنها افزودند: «پیشبینی میشود صادرات نفت تا پایان سال ۲۰۲۶ محدود باقی بماند و سپس از اواخر سهماهه انتهایی ۲۰۲۶ بهتدریج بازگشایی شود همچنین بازگشت به حجم ترانزیت پیش از جنگ تا اواخر سهماهه اول یا اوایل سه ماهه دوم ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.