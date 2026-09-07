آموزش و پرورش: خرید لباس فرم جدید اجباری نیست

جوان آنلاین: علی فرهادی سحنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هزینههای مربوط به تهیه لباس فرم و لوازمالتحریر دانشآموزان گفت: بخشی از این مسائل در انجمن اولیا و مربیان مدرسه و با مشارکت والدین تصمیمگیری میشود. اولیا در این فرآیند دخیل هستند و میتوانند در تعامل با مدرسه، مواردی را که مناسب نمیدانند نپذیرند یا برای بهبود شرایط پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
فرهادی ادامه داد: ادارهکل انجمن اولیا و مربیان نیز در استانها بر این موضوع نظارت میکنند. آنچه اهمیت دارد این است که والدین نیز آموزش و پرورش و مدارس را همراهی کنند و اگر با مواردی مواجه شدند، حتماً موضوع را به مناطق آموزش و پرورش منتقل کنند. کارشناسان انجمن اولیا و مربیان باید بررسی کنند که اگر در جایی هزینه غیرمنطقی برای لباس فرم دریافت میشود، این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
تلاش برای کاهش هزینه لباس فرم با استفاده از ظرفیت هنرستانها
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت هنرستانهای آموزش و پرورش برای کاهش هزینه لباس فرم دانشآموزان اظهار کرد: تلاش کردهایم این موضوع را از طریق هنرستانها دنبال کنیم تا هزینهها تا حد امکان کاهش پیدا کند. در برخی استانها تقریباً تمام لباس فرم دانشآموزان از ظرفیت هنرجویان، بهویژه هنرجویان دختر رشته طراحی و دوخت، تأمین میشود. در این شرایط عمدتاً هزینه مربوط به تهیه پارچه و مواد اولیه باقی میماند و لباس فرم با هزینهای بسیار حداقلی تهیه میشود.
فرهادی با بیان اینکه آموزش و پرورش مسئول تعلیم و تربیت است و مسائل اقتصادی جامعه حوزه دیگری محسوب میشود، افزود: با این حال، تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا از ناحیه آموزش و پرورش فشار اقتصادی بیشتری به خانوادهها وارد نشود و هزینههای خانوار تا حد امکان کاهش پیدا کند.
سخنگوی آموزش و پرورش درباره لباس فرم سالهای گذشته نیز خاطر نشان کرد: حتی خاطرم هست خانم مدبرنژاد اعلام کردند که استفاده از لباس فرم سال گذشته نیز مجاز است و مشکلی ندارد؛ بنابراین خانوادهها در صورت مناسب بودن لباس فرم سال گذشته، الزامی برای تهیه لباس جدید ندارند.