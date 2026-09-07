یک مسئول هواشناسی گفت: امروز با نفوذ جریانات شمالی، بارش در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و ارتفاعات البرز تقویت می‌شود و در این مناطق کاهش دما و مواج شدن دریای خزر نیز مورد انتظار است.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۱۶ شهریور) با نفوذ جریانات شمالی، بارش در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و ارتفاعات البرز تقویت می‌شود.

وی افزود: در این مناطق کاهش دما و مواج شدن دریای خزر نیز مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) بارش در سواحل دریای خزر و دامنه‌های شمالی البرز ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز نیز رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) در بخش‌هایی از شمال‌شرق، شرق و جنوب‌شرق کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: از امروز تا روز پنجشنبه (۱۹ شهریور) در بخش‌هایی از هرمزگان نیز احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت وجود دارد.

وی یادآور شد: وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در بخش‌هایی از شرق، شمال‌شرق، مرکز و جنوب‌شرق کشور مورد انتظار است و این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق شود.

پیش‌بینی هوای تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۶ شهریور) کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و حداقل دمای تهران امروز ۲۴ درجه و حداکثر دمای پایتخت ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

هشدار وزش باد برای تهران؛ احتمال سقوط اجسام و خسارت به سازه‌های موقت

وی با اشاره به صدور هشدار زرد برای استان تهران، گفت: از امروز تا روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات استان تهران، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان اظهار کرد: در نیمه غربی، جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی استان تهران نیز در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد، در این شرایط جوی، احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین احتمال خسارت به تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید و کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی استان تهران وجود دارد، امکان انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان تهران نیز وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: همچنین گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در ارتفاعات شمالی استان تهران، پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور) تا ظهر چهارشنبه (۱۸ شهریور) نیز در بعضی ساعت‌ها بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان تهران، دور از انتظار نیست.