عبور کرونا از سطح هشدار پایین!

جوان آنلاین: درست شبیه آنفلوآنزا، کرونا هم قصد ندارد دست از سر ما بردارد! در روزهایی که رفتهرفته خودمان را برای خداحافظی از تابستان آماده میکنیم، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از عبور میزان موارد مثبت کرونا از آستانه هشدار پایین خبر میدهد! جالبتر اینکه انگار ویروسها با هم مسابقه گذاشتهاند و طبق اعلام وزارت بهداشت موارد ابتلا به آنفلوآنزا هم در هفتههای اخیر افزایش داشتهاست. افزایش این بیماریهای ویروسی در شرایطی است که در آستانه فصل گرم شدن بازار ابتلا به بیماریهای واگیر، واکسن آنفلوآنزا به داروخانهها نرسیده! این یعنی باید مانند سالهای پاندمی کرونا دستورالعملهای بهداشتی همچون شستوشوی دستها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله را جدی بگیریم.
با نزدیکشدن به فصل سرد سال، ویروسهای کرونا و آنفلوآنزا هم حسابی فعال شدهاند. هفته گذشته بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به روند افزایشی ویروس کووید- ۱۹ و عبور شاخص موارد مثبت از آستانه هشدار پایین، بر تشدید مراقبت و مدیریت عفونتهای حاد تنفسی به ویژه کرونا تأکید کرد. وی در نامهای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، خواستار تشدید رعایت دستورالعملهای بهداشتی شد. در این دستورالعمل، بر استفاده صحیح از ماسک، بهویژه در فضاهای بسته و اماکن تجمعی و پرجمعیت، رعایت آداب تنفسی و سرفه و توجه به اصول خودمراقبتی فردی و اجتماعی تأکید شدهاست. معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به ورود به فصل شیوع عفونتهای حاد تنفسی هشدار داده که این شرایط میتواند موجب تشدید روند صعودی عفونتهای تنفسی و همچنین بروز موارد عفونت همزمان با پاتوژنهای تنفسی شود.
طغیان کرونا و آنفلوآنزا
قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با اشاره به یافتههای نظام دیدهبانی عفونتهای تنفسی میگوید: «از حدود سه هفته قبل شاهد افزایش موارد کووید ۱۹ در کشور بودهایم. همچنین میزان موارد آنفلوآنزا نیز در هفته گذشته مقداری افزایش داشته است.»
به گفته وی، پیش از مشاهده این افزایش در کشور، در برخی مناطق جهان از جمله تعدادی از کشورهای آسیایی مانند کرهجنوبی همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی که نظامهای دیدهبانی مناسبی دارند، افزایش موارد کرونا گزارش شده بود. طبق توضیحات مرادی، اکنون میزان موارد مثبت کووید ۱۹ از آستانه هشدار پایین عبور کردهاست. وی میافزاید: «میزان ۳/۸ درصدی موارد مثبت کووید ۱۹، اندکی بالاتر از آستانه هشدار پایین نظام مراقبت که ۵درصد است قرار گرفته و به همین دلیل توصیه ما به مردم در این مرحله این است که نکات و آداب بهداشت تنفسی را با جدیت بیشتری بهخصوص در افراد پرخطر رعایت کنند.»
علائم کرونای ۱۴۰۵
بر اساس گزارشهای دریافتی از پزشکان بالینی، کووید ۱۹ در حال حاضر تابلوی بالینی غیرمعمولی ندارد و علائم آن مشابه کووید ۱۹ بومی شدهاست. سرفه و تب از علائم شایع بیماری هستند و در برخی افراد ممکن است علائم گوارشی نیز مشاهده شود. در افراد مسن و مبتلایان به بیماریهای زمینهای، بیماری میتواند شدیدتر شود و در برخی موارد با بروز تنگی نفس همراه باشد و حتی منجر به بستری شدن بیمار شود. رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درباره روند احتمالی کرونا در هفتههای آینده اینگونه توضیح میدهد: «امکان پیشبینی قطعی اصلاً وجود ندارد، اما ممکن است وضعیت کووید ۱۹ در کشور مدتی در همین سطح باقی بماند یا حتی مقداری افزایش پیدا کند.»
به گفته مرادی، تجربه چند سال گذشته نشان داده که پس از ایجاد یک موج کووید ۱۹، مدتی بعد باز هم موجی از این بیماری خواهیم داشت. امسال فاصله زمانی بیشتری میان موجهای قبلی تا بروز موج کنونی وجود داشت.
کووید ۱۹ دیگر یک بیماری بومی است
تجربه تلخ پاندمی کرونا و مرگ چند میلیون از هموطنانمان بر اثر این بیماری، هنوز هم ذهن ما را با خود درگیر کرده و نگرانمان میکند، اما رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه کووید ۱۹ اکنون در جهان به یک بیماری بومی تبدیل شده، درباره احتمال تکرار آن تجربه میگوید: «کووید ۱۹ مانند برخی از عفونتهای تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا به یک بیماری بومی تبدیل شده و سازمان جهانی بهداشت نیز پس از پایان وضعیت اضطراری بینالمللی، دیگر این بیماری را در شرایط اضطراری جهانی قرار نداده است.»
وی در عین حال میافزاید: «البته بومی شدن کووید ۱۹ به این معنا نیست که بیماری کاملاً بیخطر شدهاست. همانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، کووید ۱۹ نیز میتواند بهویژه در افراد دارای بیماریهای زمینهای، سالمندان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفتری دارند، بیماری شدید ایجاد کند. نظام دیدهبانی عفونتهای تنفسی کشور با رصد وضعیت این بیماری آن را تحت نظر دارد و توصیههای لازم را در هنگام افزایش به مردم ارائه میکند و همچنین با رصد سویههای در گردش اگر شرایط تغییری کند، مداخلات لازم را انجام میدهد.»
آنفلوآنزای نوع B در گردش و غالب است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در ادامه درباره وضعیت آنفلوآنزا در کشور نیز تأکید میکند: «میزان موارد آنفلوآنزا نیز در هفته گذشته مقداری افزایش داشته و حدود ۵/۵ درصد از افرادی که با علائم عفونتهای تنفسی به مراکز بهداشتی درمانی بستری و سرپایی مراجعه کردهاند، از نظر آنفلوآنزا مثبت بودهاند.»
به گفته وی، در حال حاضر بیشترین نوع آنفلوآنزای در گردش در جامعه، آنفلوآنزای نوع B است که میتواند با علائمی مانند کوفتگی بدن، تب، سردرد و سایر علائم غیراختصاصی همراه باشد.
مرادی تأکید میکند: «آنفلوآنزا بیماری غیرمعمولی نیست و بر اساس یافتههای نظام دیدهبانی تا این لحظه، انواع آنفلوآنزای در گردش در کشور نیز همان انواعی هستند که در حال حاضر در سایر نقاط جهان در گردش هستند. راهکارهای پیشگیری از آنفلوآنزا نیز تا حد زیادی مشابه توصیههایی است که برای پیشگیری از کووید ۱۹ مطرح میشود.»
نسخه اطمینانبخش.
اما چه کنیم تا از ابتلا به این بیماریها در امان باشیم یا اگر هم مبتلا شدیم به سلامت از آن عبور کنیم؟ این سؤالی است که دکتر قباد مرادی در پاسخ به آن میگوید: «شستوشوی دستها، تهویه مناسب محیطهای بسته و استفاده از ماسک در اماکن پرتراکم از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیری است. بهویژه افراد آسیبپذیر و در معرض خطر، از جمله سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، بهتر است در محیطهای شلوغ و پرتراکم از ماسک استفاده کنند.»
وی توصیه میکند اگر فردی به عفونت تنفسی مبتلا شد، تا زمان بهبودی در خانه بماند. این کار هم به استراحت و بهبود خود فرد کمک میکند و هم از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری خواهد کرد.