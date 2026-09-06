امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد.

جوان آنلاین: بر اساس جدول زمان‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و نیز خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و نیروهای مسلح شارژ شد.

به گزارش مهر، شارژ کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور در ۳ نوبت شارژ می‌شود که تا پیش از مرداد ماه این فاصله زمانی ۵ روز بود اما از مرداد ماه این بازه زمانی به ۱۰ روز افزایش یافت.

به این ترتیب، یارانه غیرنقدی سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ بیست و پنجم شهریور و خانوار با رقم انتهایی کد ملی سرپرستان ۷، ۸ و ۹ پنجم مهر ماه واریز می‌شود.

اعتبار هر شارژ یک ماهه تعریف شده است.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و انواع میوه و سبزیجات است.