جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل‌های عددی هواشناسی نشان می‌دهد امروز یکشنبه ۱۵ شهریور بخش عمده کشور همچنان تحت تأثیر هوای گرم و پایدار قرار دارد و در بیشتر مناطق بارش قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

شرایط بارشی در روزهای پیش‌رو بیشتر در نوار شمالی کشور متمرکز خواهد بود و بخش‌هایی از سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز می‌توانند شاهد افزایش ابر و بارش‌های پراکنده باشند.

در سایر مناطق کشور به‌ویژه نیمه مرکزی، جنوبی و جنوب‌شرقی، الگوی غالب همچنان پایدار و کم‌بارش پیش‌بینی شده است و افزایش دما در ساعات روز ادامه خواهد داشت.

در شمال‌غرب و بخش‌هایی از غرب کشور نیز در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال بارش‌های محدود وجود دارد، اما بر اساس خروجی فعلی مدل، گستره و شدت بارش‌ها در این مناطق قابل توجه نیست.

ادامه گرما در مرکز و جنوب کشور

خروجی دمایی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد هوای گرم در مرکز، جنوب و جنوب‌شرق کشور در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. در مناطق کم‌ ارتفاع جنوبی و جنوب‌شرقی، دمای هوا همچنان در محدوده بالایی قرار می‌گیرد و شرایط گرم و خشک غالب خواهد بود.

نواحی مرتفع شمالی و شمال‌غربی به دلیل ارتفاع بیشتر دمای متعادل‌تری خواهند داشت و تغییرات دمایی در این مناطق نسبت به مناطق مرکزی و جنوبی محسوس‌تر خواهد بود.

بررسی نقشه‌های بارشی نشان می‌دهد طی چند روز آینده کانون‌های بارشی عمدتاً در شمال کشور و ارتفاعات متمرکز خواهند بود و بخش بزرگی از فلات مرکزی ایران سهم چندانی از بارش نخواهد داشت.

همچنین در بخش‌هایی از شرق، جنوب‌شرق و مناطق خشک کشور نیز با توجه به شرایط جوی، افزایش سرعت باد می‌تواند در برخی ساعات موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود. شدت و گستره این شرایط در اجرای بعدی مدل قابل بررسی دقیق‌تر خواهد بود.