کد خبر: 1377840
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

۱۲۵ هزار مدرسه از اول مهر به صورت حضوری بازگشایی می‌شوند

سخنگوی آموزش‌وپرورش از بازگشایی حضوری ۱۲۵ هزار مدرسه از اول مهر و آغاز سال تحصیلی با آمادگی کامل خبر داد. 
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر بازگشایی کامل مدارس به‌صورت حضوری از اول مهرماه گفت: حدود ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی فعالیت خود را برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت از اول مهرماه شروع خواهند کرد. 
فرهادی افزود: برای تأمین شیر مدارس در سال تحصیلی جدید ۱۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، تعیین نرخ خرید شیر دانش‌آموزی به استانداری‌ها واگذار می‌شود و هر استان با نظارت استاندار، نرخ را تعیین و قرارداد تأمین شیر را با نزدیک‌ترین شرکت‌های معتبر مورد تأیید وزارت بهداشت منعقد خواهد کرد. 
وی از حاکم شدن ادبیات «عملکرد و کارانه» در مدارس خبر داد و افزود: برای اولین‌بار از مهرماه، میانگین حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس دو برابر خواهد شد؛ اما این افزایش به‌صورت مساوی نیست و تابعی از عملکرد مدیران است. 
فرهادی تصریح کرد: معاونین آموزشی و پرورشی در ارزیابی عملکرد کادر اجرایی مدرسه نقش خواهند داشت. میانگین این مبلغ حدود ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که بسته به پارامتر‌های عملکردی از جمله افزایش سواد دانش‌آموزان، موفقیت در آزمون‌ها، فعالیت‌های پرورشی و آموزش مهارت‌های زندگی، تغییر می‌کند. 
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت حفظ تعادل نیروی انسانی در مدارس اظهار کرد: نرخ حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته از اول مهرماه به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. 
وی افزود: معلمان بازنشسته ذخیره عظیم نیروی انسانی هستند و با توجه به مصوبه سران قوا، امکان ۲۴ ساعت تدریس در هفته برای این عزیزان فراهم شده‌است. 
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از در نظر گرفتن «فوق‌العاده خاص» برای معلمانی که در شرایط سخت خدمت می‌کنند خبر داد و گفت: برای معلمانی که در روستا‌های نیازمند بیتوته، مناطق عشایری یا روستا‌های بسیار دورافتاده تدریس می‌کنند و تعدادشان حدوداً ۴۰ هزار نفر است، فوق‌العاده خاص در نظر گرفته شده‌است که از مهرماه پرداخت خواهد شد تا بخشی از سختی‌های کار این عزیزان جبران شود. 
فرهادی در ادامه تشریح عملکرد وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به ضرورت فعالیت برخی مدارس به صورت دوشیفته اظهار کرد: محدودیت فضای آموزشی، کمبود نیروی انسانی و افزایش جهشی جمعیت دانش‌آموزی در برخی مناطق، به‌ویژه در شهرستان‌های استان تهران، ما را ناچار به حفظ وضعیت دوشیفته در برخی مدارس کرده‌است. 
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه زحمات مدیران، معاونان و کادر اجرایی مدارس دوشیفته تاکنون آن‌گونه که شایسته است جبران نشده‌بود، تصریح کرد: از این پس حداقل ۷۰ درصد حقوق پایه به‌عنوان «حق مدیریت شیفت دوم» به مدیران، معاونان، کادر اجرایی و خدماتی این مدارس پرداخت خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آموزش و پرورش ، مدرسه ، اول مهر
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