کد خبر: 1377821
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

پسر فراری متهم به قتل مادرش شد

1 زن میانسال تهرانی در حالی که مقابل آینه خانه‌اش مشغول رنگ کردن موهایش بود، هدف ضربات مرگبار چاقو قرار گرفت و به قتل رسید
آرمین بینا 

زن میانسال تهرانی در حالی که مقابل آینه خانه‌اش مشغول رنگ کردن موهایش بود، هدف ضربات مرگبار چاقو قرار گرفت و به قتل رسید؛ دقایقی بعد پسر جوان او که به گفته همسایه‌ها هنگام وقوع جنایت در خانه حضور داشت، سراسیمه از آپارتمان خارج شد و گریخت. اکنون تیم جنایی با فرضیه قتل خانوادگی، تحقیقات گسترده‌ای را برای دستگیری متهم فراری و کشف انگیزه این جنایت آغاز کرده‌است. 
شامگاه پنج‌شنبه دوازدهم شهریور، مأموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان با تماس تلفنی ساکنان یک ساختمان مسکونی از قتل زن میانسالی در خانه‌اش باخبر و راهی محل حادثه شدند. مأموران پس از حضور در آپارتمان با جسد خونین زن میانسالی به نام ثریا روبه‌رو شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این زن بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو از ناحیه پشت سر و گردن به قتل رسیده‌است. با اعلام خبر قتل، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی برای کشف راز این قتل آغاز شد. 
 فرار پسر جوان
بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول همراه پسر جوانش به نام کیوان در این خانه زندگی می‌کرده است. در ادامه، همسایه‌ها اظهاراتی را مطرح کردند که احتمال دست داشتن پسر مقتول در این جنایت را پررنگ کرد. 
یکی از همسایه‌ها به مأموران گفت: «ساعتی قبل صدای درگیری و فریاد‌های دلخراشی از خانه زن همسایه به گوشمان رسید. وقتی همراه چند نفر از ساکنان ساختمان از خانه‌هایمان بیرون آمدیم، مرد جوانی را دیدیم که شبیه پسر مقتول بود. او سراسیمه از خانه خارج شد و پا به فرار گذاشت.»
این همسایه ادامه داد: «در خانه باز بود و وقتی وارد شدیم، با صحنه هولناکی روبه‌رو شدیم. زن همسایه مقابل آینه افتاده و غرق خون، جان باخته بود. به نظر می‌رسید او در حال رنگ کردن موهایش بوده که از پشت سر مورد حمله قرار گرفته‌است.»

 ابهام درباره گذشته متهم
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان دریافتند پسر مقتول مدتی به همراه برادرش در کشور هلند زندگی می‌کرده‌است. همچنین در بررسی‌های اولیه، اطلاعاتی درباره ارتباط او با یک فرقه شیطان‌پرستی در هلند به دست آمد. 
تحقیقات همچنین نشان داد وی به دنبال ارتکاب جرائمی از هلند اخراج شده و پس از بازگشت به ایران، نزد مادرش زندگی می‌کرده‌است. 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی برای انجام معاینات و آزمایش‌های لازم، کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی مخفیگاه متهم و دستگیری او آغاز کردند تا مشخص شود وی قاتل مادرش است یا نه. 
بازپرس پرونده همچنین دستور بازبینی دوربین‌های مداربسته محل حادثه و خیابان‌های اطراف را صادر کرد تا مسیر فرار متهم و سرنخ‌های احتمالی درباره این جنایت مشخص شود. 
تحقیقات پلیس برای دستگیری پسر جوان و روشن شدن انگیزه و زوایای پنهان این قتل ادامه دارد.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: قتل ، درگیری ، مجرم
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