جوان آنلاین: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۴:۴۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه امروز شنبه ۱۴ شهریورماه، حوالی بوئین سفلی در استان کردستان را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری، این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
کانون این زمینلرزه در مختصات جغرافیایی ۳۵.۹۳ درجه عرض شمالی و ۴۶ درجه طول شرقی قرار داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانه در فاصله ۱۲ کیلومتری نزدیکترین شهر به کانون این زمینلرزه بوده است.
همچنین فاصله محل وقوع این زمینلرزه تا سنندج، مرکز استان کردستان، ۱۱۳ کیلومتر و تا ارومیه ۱۹۸ کیلومتر اعلام شده است.
تاکنون گزارشی از خسارت ناشی از این زمینلرزه اعلام نشده است.