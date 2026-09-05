کد خبر: 1377717
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸
جامعه » اخبار كلی
رئیس قوه قضاییه:

عدالت نباید گزینشی و تابع ملاحظات سیاسی باشد

اژه ای رئیس قوه قضاییه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز داریم؛ عدالتی که گزینشی نباشد، حاکمیت قانون را قربانی ملاحظات سیاسی نکند و حقوق ملت‌ها را بر اساس میزان قدرت آنان، اندازه‌گیری نکند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز شنبه در مراسم افتتاحیه نشست رؤسای نظام‌های قضایی بریکس در دهلی هند، با تشریح نقش قانون‌گرایی در شکل‌گیری نظام عادلانه بین‌الملل، اظهار کرد: قانون‌گرایی و التزام به قانون از مهم‌ترین پایه‌های نظم، عدالت و پیشرفت در هر جامعه است. پایبندی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به اصول و قوانین می‌تواند از یکجانبه‌گرایی، زورگویی و زیاده‌خواهی جلوگیری کند. نظام بین‌المللی عادلانه زمانی شکل می‌گیرد که همه کشورها فارغ از میزان قدرت، ثروت و نفوذ خود، از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ قدرتی نتواند اراده و منافع خویش را بر دیگران تحمیل کند.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش بریکس در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی گفت: در اسناد بریکس بارها بر احترام متقابل و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پای‌بندی به منشور ملل متحد تاکید شده است. بریکس به عنوان یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های اقتصادی و سیاسی، نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی دارد. ما خواهان نظمی هستیم که در آن، هیچ قدرتی خود را فراتر از قانون نداند. از اعضای بریکس می‌خواهیم در کنار قانون بایستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات و تعدیات سلطه‌گران علیه ملل مستقل تصریح کرد: جهان امروز، در کنار پیشرفت‌های علمی و فناوری، شاهد گسترش تجاوز به حاکمیت کشورها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یک‌جانبه و فشارهای فزاینده علیه ملت‌های مستقل از ناحیه برخی قدرت‌های سلطه‌گر می‌باشد.

رئیس عدلیه گفت: نظام‌های قضایی و نهادهای حقوقی ما، نباید نسبت به نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، کشتار غیرنظامیان، آوارگی اجباری ملت‌ها، خسارات وارده به زیرساخت ها، و بی‌کیفرمانی عاملان جنایات بین‌المللی بی‌تفاوت باشند.

قاضی‌القضات با تاکید بر سلطه‌ستیزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌هاست هزینه سنگینی برای استقلال خود پرداخته است. در سال گذشته و سال جاری جمهوری اسلامی ایران با تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد. این حملات و جنگ غیرقانونی و خلاف همه موازین بین‌المللی، صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نبود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در روز نخست رهبر عزیز و محبوب جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از مردم مظلوم از جمله ۱۶۸ نفر کودک دانش‌آموز مدرسه میناب به شهادت رسیدند. این تنها بخشی از جنایات روز اول یک جنگ ۴۰ روزه بود. علاوه بر این، بسیاری از زیرساخت‌ها و اماکن از جمله بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و فرهنگی و اماکن مسکونی، هدف قرار گرفته و شمار زیادی از مردم عادی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند. این اقدام آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مصداق بارز جنایات جنگی است اما متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی سازمان‌های بین‌المللی به این جنایات هستیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت‌های جهان اظهار کرد: امروز ممکن است این صدا، صدای ایران باشد، اما فردا ممکن است صدای هر یک از کشورهای حاضر در این سالن باشد، گو اینکه در سال‌های گذشته افغانستان، عراق و اخیراً ونزوئلا مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم غیرنظامی در این کشورها جان خود را از دست دادند و رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی نیز با حمله به غزه و لبنان، بیش از ۷۳ هزار نفر انسان مظلوم و بی‌پناه از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشید و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به کوچ اجباری کرد.

رئیس قوه قضاییه با طرح این سئوال که آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم؟ چند درخواست را از اعضای بریکس مطرح کرد و گفت: اعضای بریکس، نخست، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ایران را طبق موازین بین المللی، بخصوص منشور ملل متحد، محکوم کنند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی متجاوزین به عمل آورند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: دوم، با اعمال اصل صلاحیت جهانی، مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان دو جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت تعقیب قرار دهند.

برچسب ها: محسنی اژه‌ای ، قوه قضائیه ، تحقق عدالت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

فرصت‌های ایستادن با شرق

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

یک دقیقه تا مرگ

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

قالیباف در پاسخ به ادعا‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا:‌ای دروغگو!

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار