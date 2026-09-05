اعلام زمان برگزاری و نحوه دریافت کارت آزﻣﻮن ﻛﺎردانی به کارشناسی

جوان آنلاین: آزﻣﻮن ﻛﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺎل ۱۴۰۵ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ̶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن، ﺻـﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ در ۹۶ شهرستان برﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ: ۱۰۲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای و اﻳﻤﻨﯽ ﻛﺎر، ۱۰۴ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ۱۰۵ ﺳـﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎی دﻧﺪاﻧﯽ، ۱۱۰ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ، ۱۱۲ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﻜﯽ، ۱۱۳ ﻫﻮشبری، ۲۰۲ اﻳﻤﻨﯽ ﺻـﻨﻌﺘﯽ، ۲۰۴ ﺑﺮق، ۲۰۷ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻣﺒﻠﻤﺎن، ۲۰۸ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﯽ، ۲۱۰ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ۲۱۱ ﻣﻮاد، ۲۱۳ ﻣﻌـﺪن، ۲۱۵ ﻣﻜـﺎﻧﻴـﻚ، ۲۱۶ عمران و ﻣﻌﻤـﺎری، ۲۳۳ ﻧـﺎوﺑﺮی، ۳۰۱ ﻣﻬﻨـﺪﺳﯽ آﺑﻴـﺎری و ﻣﻨـﺎبع ﻃﺒﻴﻌﯽ، ۳۰۶ ﻋﻠﻮم دام و ﻃﻴﻮر، ۳۰۷ زراﻋـﺖ و ﺑـﺎﻏﺒـﺎﻧﯽ، ۳۰۹، ﺷــﻴﻼت، ۳۱۱ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﯽ، ۴۰۱ آﻣﺎر، ۵۰۴ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﯽ، ۵۰۹ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﻳﯽ، ۵۱۱ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺷـﻨﺎﺳـﯽ، ۵۱۲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، ۵۱۳ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، ۵۱۴ ﺣﺴــﺎﺑﺪاری، ۵۱۶ ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ۵۱۸ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ۵۱۹ ﺣﻘﻮق، ۶۰۱ ، ﻃﺮاﺣﯽ و دوﺧﺖ ﭘﻮﺷﺎک، ۶۰۲ ﺻـﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ، ۶۰۳ ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ۶۰۵ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ، آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﯽ (ﻣﻌﺪل ﻛﺎرداﻧﯽ) ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد. ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﭘﺬﻳﺮش در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺳـﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﯽ (ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺪون آزﻣﻮن) ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ و ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻃﻼع‌رساﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن سنجش به ﻧﺸﺎﻧﯽ https://sanjesh.org/ ﻗﺴﻤﺖ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر یعنی ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ ﺳـﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﯽ (ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺪون آزﻣﻮن) از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ اﻗﺪام کنند.

نحوه و زﻣﺎن ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن

ﺑﺮگ راﻫﻨﻤﺎ و ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮ روی ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ: ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه، ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﻳﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮای ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ روش ﻓﻮق اﻗﺪام و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺻﻞ ﻛﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻳﺎ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻜﺲدار و اراﺋﻪ آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﺎدآوریﻫﺎی ﻣﻬﻢ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه و ﻳﺎ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ

ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://sanjesh.org/ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم آزﻣﻮن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﮕﻴﺮی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه، داوﻃﻠﺒﯽ و ﻳﺎ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪه در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن از ﺗﺎرﻳﺦ

۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ سایت سازمان سنجش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم وﻳﺮاﻳﺶ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪل ﻛﺎرداﻧﯽ و ﻛﺪرﺷـﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﺑﺮگ راﻫﻨﻤﺎی ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

نشانی و ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن

ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻛﺎرت ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳـﺘﺎن و ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﺎن (ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ) ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده‌اﻧﺪ،

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت در ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷـﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال، اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﯽ در اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎم، ﺷـﻤﺎره ﺷـﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ، ﺳـﺎل ﺗﻮﻟﺪ و ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ﻛﺎرت ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن داوطلب وﺟﻮد دارد ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﻳﺮت را از اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻧﻤﺎﻴﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﯽ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻨﻮان رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﯽ، ﻣﺆﺳـﺴـﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼـﻴﻠﯽ، ﺳـﺎل و ﻣﺎه اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼـﻴﻠﯽ، ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼـﻴﻠﯽ، وﺿـﻌﻴﺖ اﺷـﺘﻐﺎل، اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﻣﯽ، ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و رﺷـﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن داوطلب وﺟﻮد دارد ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﻮرد ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن سنجش ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ورود ﺑﻪ ﻗﺴـﻤﺖ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت، اﻗﺪام ﺷــﻮد. ﻳﺎدآوری ﻣﯽﺷـﻮد اﻣﻜﺎن اﺻـﻼح ﻛﺪ و ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ در ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﯽ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد (ارﮔﺎنﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان، ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ) ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر (ﻗﺴﻤﺖ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت) ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻮارد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ از ﻃﺮف ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻌﺪ از وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ﺑﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ، ﺳﻬﻤﻴﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ داوطلب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﻨﺲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ (ﻳﺎ ﺷﺪت ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ) ﻣﻌﺘﺮض باشد و ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﯽ فرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮوف ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ از ﺳﺎﻋﺖ ۸:۳۰ اﻟﯽ ۱۲:۰۰ و ﺳﺎﻋﺖ ۱۴:۰۰ اﻟﯽ ۱۷:۰۰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻴﺪ. ﺿﻤﻨﺎً در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺪ و ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻜﺲ روی ﻛﺎرت دارای اﺷـﻜﺎﻻﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻋﻜﺲ اﺷـﺘﺒﺎه، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺮ ﺑﻮدن ﻋﻜﺲ و ﻳﺎ واﺿـﺢ ﻧﺒﻮدن ﻋﻜﺲ اﺳـﺖ، ﺿـﺮوری اﺳـﺖ در روز ﭘﻨﺞﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ از ﺳـﺎﻋﺖ ۸:۳۰ اﻟﯽ ۱۲:۰۰ و ﺳـﺎﻋﺖ ۱۴:۰۰ اﻟﯽ ۱۷:۰۰ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻦ ۲ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ۳×۴ (ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه در ﺳـﺎل ﺟﺎری)، ﻛﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻳﺎ ﺷـﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻋﻜﺲدار ﺷـﺨﺼـﺎَ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳـﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﺮ در واﺣﺪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻـﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎ داوطلب رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺆﺳـﺴـﺎت آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ در زﻣﺎن ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷــﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻣﺆسسات در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرتﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﯽ ﺷﺘﺎب ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۱/۱۰۰/۰۰۰ (ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺻـﺪ ﻫﺰار) رﻳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ اﻋﻼم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻗﺪام و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری را در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط درج ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪرﺷﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﺎدآوری: ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺿـﻮاﺑﻂ آزﻣﻮن ﻻزم اﺳـﺖ از ﺑﺮگ راﻫﻨﻤﺎی ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺑﺮ روی درﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن سنجش ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن

۱- در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن، ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺻﻞ ﻛﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻳﺎ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻜﺲدار اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻳﺎدآوری ﻣﻬﻢ: ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻛﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻳﺎ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻜﺲدار را ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ورود آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن رأس ﺳﺎﻋﺖ ۷:۳۰ (ﻫﻔﺖ و ﺳﯽ دﻗﻴﻘﻪ) آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و دربﻫﺎی ورودی ﺣﻮزهﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ رأس ﺳﺎﻋﺖ ۷:۰۰ (ﻫﻔﺖ) ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا از ورود ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دربﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۳- ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، اﺻﻞ ﻛﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻳﺎ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻜﺲدار؛ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد ﺳﻴﺎه ﻧﺮم ﭘﺮرﻧﮓ، ﻣﺪاد ﺗﺮاش، ﻣﺪاد ﭘﺎﻛﻦ و ﻳﻚ ﺳﻨﺠﺎق و ﻳﺎ ﺳﻮزن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۴- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ از آوردن وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻒ دﺳﺘﯽ، ﺳﺎک دﺳﺘﯽ، ﺟﺰوه، ﻛﺘﺎب، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب، رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن اﻛﻴﺪاً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۵- ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ﻗﺒﻴﻞ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪدار از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻣﻮش) در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻛﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺑﻨﺪ «ز» آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﮔﺰﻳﻨﺶ در آزﻣﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

۶- ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻮدن و ﭘﺎره ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ، ﻋﺪم اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر و ﺗﻌﻠﻞ در اراﺋﻪ ﻣﺪارک اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺨﻠّﻒ و ﺗﻘﻠّﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﻳﻢ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۷- ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ، ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، در دﻫﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۸- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ درﺻﻮرت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در درﮔﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://sanjesh.org/ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی واﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۹- رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

۱۰- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان و آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ درﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮداری ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر و ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://sanjesh.org/ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و از در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮاردادن نام ﻛﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﻋﻼم رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﻃﯽ اﻃﻼﻋﻴﻪای در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ در درﮔﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد. ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.