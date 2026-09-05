کد خبر: 1377709
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
جامعه » اخبار كلی

استقبال خانواده‌ها از دبیرستان پلیس؛ ظرفیت پذیرش سال جدید تکمیل شد

دبیرستان پلیس دبیرستان پلیس با اعلام تکمیل ظرفیت پذیرش سال تحصیلی جدید، از استقبال خانواده‌ها و داوطلبان برای ورود به مسیر آموزش و خدمت انتظامی خبر داد.

جوان آنلاین: دبیرستان پلیس با انتشار اطلاعیه‌ای از اعلام نتایج نهایی پذیرش سال تحصیلی جدید و تکمیل فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس این اطلاعیه، پذیرفته‌شدگان پس از دریافت پیام و اطلاع‌رسانی لازم، برای انجام مراحل ثبت‌نام به دبیرستان پلیس مراجعه کرده‌اند و با تکمیل ثبت‌نام، ظرفیت این مجموعه برای سال تحصیلی جدید به‌طور کامل پر شده است.

دبیرستان پلیس اعلام کرده است که در حال حاضر ظرفیت جدیدی برای پذیرش و ثبت‌نام وجود ندارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه متقاضیان و خانواده‌ها از این مسیر آموزشی است.

وقتی خانواده‌ها برای آینده امنیت کشور تصمیم می‌گیرند

تکمیل ظرفیت دبیرستان پلیس را می‌توان از زاویه‌ای فراتر از یک آمار آموزشی نیز مورد توجه قرار داد؛ استقبال خانواده‌هایی که با آگاهی از سختی‌ها، مسئولیت‌ها و فشارهای شغلی حرفه پلیسی، فرزندان خود را برای ورود به این مسیر تشویق می‌کنند.

شغل پلیس از جمله مشاغلی است که با مسئولیت مستقیم در حفظ امنیت مردم، مقابله با جرم، حضور در موقعیت‌های پرخطر و آمادگی دائمی برای خدمت همراه است. این شرایط، به‌ویژه در سال‌هایی که کشور با فشارهای مختلف و حتی شرایط جنگی مواجه بوده، اهمیت انتخاب این مسیر را دوچندان می‌کند.

با وجود این دشواری‌ها، استقبال خانواده‌ها از دبیرستان پلیس نشان می‌دهد بخشی از والدین همچنان بر این باورند که فرزندانشان می‌توانند بخشی از نسل آینده نیروهای مسئول حفظ امنیت جامعه باشند.

تربیت نیروهای امنیتی از سال‌های مدرسه

ورود به دبیرستان پلیس تنها انتخاب یک رشته تحصیلی نیست؛ برای بسیاری از خانواده‌ها، انتخاب یک سبک زندگی و مسیر شغلی متفاوت است؛ مسیری که انضباط، مسئولیت‌پذیری، آمادگی جسمانی، آموزش تخصصی و روحیه خدمت به مردم از مؤلفه‌های اصلی آن محسوب می‌شود.

تکمیل ظرفیت این دبیرستان در سال تحصیلی جدید، از همین منظر قابل توجه است؛ چرا که نشان می‌دهد در کنار سختی‌های حرفه پلیس، همچنان خانواده‌هایی وجود دارند که فرزندان خود را برای ایفای نقش در تأمین امنیت جامعه و خدمت انتظامی در آینده آماده می‌کنند.

«حافظان امنیت آینده» در راه‌اند

شاید مهم‌ترین بخش این استقبال، نه صرفاً پر شدن ظرفیت یک مدرسه، بلکه تصویری باشد که از نگاه خانواده‌ها به آینده ارائه می‌کند؛ خانواده‌هایی که با وجود شناخت دشواری‌های این شغل، فرزندان خود را به سمت مسیری هدایت می‌کنند که مقصد آن، خدمت به مردم و تأمین امنیت جامعه است.

اکنون با تکمیل ظرفیت دبیرستان پلیس برای سال تحصیلی جدید، شمار دیگری از نوجوانان وارد مسیری آموزشی شده‌اند که قرار است بخشی از نیاز آینده نظام انتظامی کشور را تأمین کند؛ نسلی که در سال‌های آینده می‌تواند در صف حافظان امنیت مردم قرار گیرد.

تکمیل ظرفیت دبیرستان پلیس را می‌توان نشانه‌ای از اعتماد و استقبال خانواده‌هایی دانست که با وجود تمام سختی‌ها و مسئولیت‌های حرفه پلیس، همچنان آینده فرزندان خود را در مسیر خدمت و پاسداری از امنیت جامعه تعریف می‌کنند.

رادان: دبیرستان‌های پلیس با نگاه به تربیت پلیس آینده راه‌اندازی شده‌اند

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، پیش‌تر با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس گفته بود این مدارس با ابلاغ ریاست وقت ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف تربیت پلیس آینده در تراز مطلوب و با نگاه تمدنی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان پلیس در تهران و ۶ استان کشور اعلام کرده بود که ثبت‌نام این مدارس در بحبوحه جنگ سوم آغاز شد و تنها برای دبیرستان پلیس تهران بیش از ۲ هزار نفر داوطلب شدند؛ داوطلبانی که به گفته وی همگی در سطح الف معدل قرار داشتند.

رادان همچنین با اشاره به سطح علمی پذیرفته‌شدگان گفت از میان ۴۵۰ نفر پذیرفته‌شده، ۲۸۶ نفر معدل ۲۰ و حدود ۱۴۰ نفر معدل ۱۹.۵ به بالا دارند.

فرمانده کل انتظامی کشور این میزان استقبال و سطح علمی دانش‌آموزان را نشانه‌ای از سرمایه اجتماعی پلیس در میان مردم دانسته و تأکید کرده بود که دبیرستان‌های پلیس با بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال و هوشمند و با هدف فراهم کردن بهترین امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان راه‌اندازی می‌شوند.

به گفته رادان، افتتاح رسمی دبیرستان‌های پلیس نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

برچسب ها: پلیس ، سال تحصیلی جدید ، نیروی انتظامی
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