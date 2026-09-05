آغاز حضوری سال تحصیلی جدید از اول مهر

جوان آنلاین: علی فرهادی روز شنبه در گفتوگو با ایرنا با اشاره به سیاستها و برنامههای این وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: اصل آموزش و تربیت ایجاب میکند دانشآموزان در محیط مدرسه حضور یابند؛ چرا که مدرسه تنها محل علمآموزی نیست بلکه عرصه تلفیق آموزش و تربیت است و تحقق تربیت چندساحتی بر اساس سند تحول بنیادین بدون حضور دانشآموزان امکانپذیر نخواهد بود.
فرهادی با اشاره به فرازهایی از دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر حق تقدم تزکیه بر آموزش، افزود: در تمام دنیا نظامهای آموزشی به دنبال تربیت دانشآموزانی کارآمد و برازنده هستند. نظمپذیری، مسئولیتپذیری، کار گروهی و جامعهپذیری از جمله آموزههای حیاتی هستند که تنها در بستر حضور در مدرسه شکل میگیرند. از این رو، کمتوجهی به آموزش حضوری آسیبهای جبرانناپذیری به فرایند رشد دانشآموزان وارد میکند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برگزاری آیین روز شکوفهها و غنچهها همانند سال های گذشته پیش از آغاز سال تحصیلی جدید روز سهشنبه ۳۱ شهریور برگزار خواهد شد.
مردم به شایعات توجه نکنند
وی تصریح کرد: تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی، پایگاه خبری وزارت آموزش و پرورش، ادارهکلهای استانی، مناطق و مدارس هستند و مردم نباید به شایعات بیاساس در خصوص غیر حضوری شدن مدارس در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۵-۱۴۰۶) توجه کنند.
فرهادی با تأکید بر نقش کلیدی خانوادهها در جریان تعلیم و تربیت گفت: اگر خانوادهها با نظام آموزشی همراهی نکنند، جریان تربیت مختل شده و آینده کشور آسیب میبیند. دشمنان همواره تلاش میکنند با القای یاس و ناامیدی، جریان زندگی و پیشرفتهای علمی، فناوری، نانو و هستهای کشور را مختل کنند البته با همدلی اولیا، معلمان و کادر آموزشی بنا داریم تا اهداف شوم دشمن را ناکام کنیم.
تغییرات کتب درسی بر اساس نیازهای روز انجام شده است
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص جامعه آماری دانش آموزی در مهر امسال نیز گفت: سال گذشته ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار دانش آموز مشغول به تحصیل بودند اما با توجه به آمارهای موجود امسال نیز پیشبینی شده که همین میزان دانش آموز در مدارس مشغول به تحصیل شوند.
فرهادی به بهروزرسانی محتوای آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: محتوای کتب درسی ثابت نیست و متناسب با پیشرفت علم، فناوری و تحولات روز در حال تغییر و بهینهسازی است.
وی، درباره توسعه آموزشهای فنیوحرفهای و مهارتی اظهار کرد: بر اساس اهداف برنامه توسعه، باید ۵۰ درصد دانشآموزان دوره متوسطه دوم در شاخه فنیوحرفهای و کاردانش مشغول به تحصیل شوند. در همین راستا، علاوه بر توسعه فیزیکی هنرستانها، ۴۰ رشته جدید ایجاد یا اصلاح شده است تا مهارتافزایی دانشآموزان ارتقا یابد.
فرهادی به برنامهریزیها برای دوره ابتدایی اشاره کرد و افزود: در حوزه ابتدایی، با محوریت تقویت هویت ملی، دشمنشناسی، ارتقای سواد رسانهای و کاهش آسیبهای اجتماعی، محتوای آموزشی ویژهای تولید شده است همچنین طبق تأکیدهای وزیر آموزش و پرورش، ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آشنایی با شهدا، جنگ ۱۲۵ و ۴۰ روزه به ویژه شهدای دانشآموز و تبیین ابعاد مختلف حفظ ارزشهای ملی و دینی در اولویت برنامهها قرار دارد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا برای مهر امسال کمبود معلم وجود دارد، گفت: اگر صرفا ساعات موظف تدریس را ملاک قرار دهیم با کسر نیرو مواجه هستیم اما با بهکارگیری روشها و استفاده از ظرفیتهای موجود، این کمبودها به طور کامل مدیریت شده است.
امسال هیچگونه کمبود معلم در مهرماه نداریم
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت معلمان شاغل، بازنشستگان باانگیزه و باتجربه (در رده سنی ۴۵ تا ۵۲ سال که در اوج توانایی تدریس هستند)، بهکارگیری ۲۱ هزار نیروی حقالتدریس آزاد همچنین جذبهای صورتگرفته از طریق آزمونهای استخدامی اخیر، از جمله اقداماتی است که موجب شده امسال هیچگونه کمبود معلمی در مهرماه نداشته باشیم.
فرهادی به جامعه آماری مدارس کشور در مهرماه نیز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود ۱۲۵ هزار مدرسه در سراسر کشور فعال هستند که از این تعداد، ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی (با ظرفیتهای متغیر از ۱ دانشآموز تا هزار دانشآموز)، ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و بیش از ۴ هزار مدرسه ویژه کودکان با نیازهای استثنایی آماده میزبانی از دانشآموزان در سال تحصیلی جدید هستند.